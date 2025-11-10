Pescadores santafesinos niegan haber firmado un acuerdo con el gobierno por el cierre de exportaciones

Referentes de asociaciones y pescadores independientes rechazaron las versiones oficiales que aseguran que el sector avaló la medida provincial. Denuncian pérdida de fuentes laborales y exigen una reunión conjunta con todas las organizaciones

Representantes de la Asociación de Pescadores y de pescadores independientes rechazaron las versiones oficiales que aseguran que “el 95% de las instituciones de pescadores” firmaron un acta acuerdo con el gobierno provincial en respaldo al cierre de la exportación pesquera dispuesto recientemente.

“Nosotros fuimos convocados ayer a la tarde, cuando ya circulaban muchos mensajes y declaraciones del gobierno y de los frigoríficos. Se dice que las instituciones firmamos un acta a cambio de dinero para avalar el cierre de la exportación, pero eso es falso . Nuestra institución fue la única que estuvo presente en la última reunión del Consejo Provincial Pesquero y nos opusimos a esa medida”, aclaró Jesús Pérez, presidente de la Asociación de Pescadores de Santa Fe.

El dirigente explicó que durante el encuentro plantearon la necesidad de priorizar a los trabajadores del río: “Antes de tomar una medida así, hay que resolver qué va a pasar con las fuentes de trabajo. Los frigoríficos ya cerraron sus puertas a partir de hoy, aunque la resolución entra en vigencia recién el 3 de diciembre. Eso deja sin ingresos a muchas familias de las comunidades ribereñas”.

secuestro sabalos.jpg Secuestro de sábalos Prensa

Rechazo

Por su parte, Pablo Pérez, confirmó que los pescadores independientes tampoco participaron ni fueron convocados para firmar ningún documento: “Yo me enteré de todo por Jesús. Nunca fuimos llamados ni consultados. Nos convocaron para una reunión mañana, pero después la adelantaron para hoy y encima no responden los mensajes”.

Finalmente, Jesús reclamó que las autoridades provinciales convoquen a una mesa conjunta donde participen todas las organizaciones del sector, tanto asociaciones y cooperativas como los pescadores independientes:

“Así como hoy se reúnen con los frigoríficos, queremos que haya un encuentro con todos los pescadores. No sirve que se hable con unos sí y con otros no. Ya presentamos una nota formal pidiendo una reunión en conjunto”.

La tensión entre los trabajadores del río y el gobierno provincial crece en el marco de la resolución que suspende la exportación de pescado capturado en aguas santafesinas, medida que —según advierten los pescadores— amenaza la subsistencia de cientos de familias ribereñas.