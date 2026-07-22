Uno Santa Fe | Santa Fe | Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo de junio con un aumento del 15%

El Gobierno de Santa Fe abonará este jueves el incentivo mensual correspondiente a junio para docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada. Además, se pagará el reconocimiento trimestral a más de 49 mil trabajadores, con una inversión total superior a los $19.200 millones.

22 de julio 2026 · 19:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Asistencia Perfecta: El Gobierno de Santa Fe pagará el incentivo de junio a 63.156 docentes y asistentes escolares.

google

Asistencia Perfecta: El Gobierno de Santa Fe pagará el incentivo de junio a 63.156 docentes y asistentes escolares.

El Gobierno de Santa Fe abonará este jueves 23 de julio el incentivo correspondiente al programa Asistencia Perfecta para 63.156 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de establecimientos públicos y privados que durante junio no registraron inasistencias o tuvieron solamente una.

Del total de beneficiarios, 56.797 trabajadores de la educación no tuvieron ninguna falta, mientras que 6.359 registraron una inasistencia durante el mes. La inversión destinada al pago del premio mensual asciende a $8.927.082.164.

Además, este mes se abonará el premio trimestral correspondiente al período abril-mayo-junio, que alcanzará a 49.269 trabajadores. En este caso, 42.299 no registraron ausencias y 6.970 tuvieron una sola falta, con una inversión total de $10.299.027.246.

De esta manera, el desembolso total destinado por la Provincia entre ambos incentivos supera los $19.226 millones.

Incremento del 15% en el incentivo

En junio, el Gobierno provincial aplicó un incremento del 15 % en los montos del programa Asistencia Perfecta, tanto para el premio mensual como para el reconocimiento trimestral.

Con la actualización, un trabajador con cargo directivo y de supervisión sin inasistencias recibirá por el premio mensual $241.679, mientras que un docente de hasta 352 puntos percibirá $120.839.

En tanto, los docentes con jornada completa cobrarán $181.260, mientras que el valor será de $10.072 por hora cátedra de nivel superior y $8.058 por hora cátedra de otros niveles.

Para quienes registraron una sola inasistencia durante junio, los montos serán de $120.840 para cargos directivos y de supervisión, $60.419 para docentes de hasta 352 puntos, $90.630 para jornada completa, además de $5.036 por hora cátedra de nivel superior y $4.029 por hora cátedra de otros niveles.

LEER MÁS: Invertirán casi $3.000 millones para restaurar la Escuela Normal y sumar seis aulas nuevas

Los montos del premio trimestral

Respecto del reconocimiento por el trimestre abril-mayo-junio, los trabajadores con cargo directivo y de supervisión que no tuvieron faltas recibirán $362.099, mientras que los docentes de hasta 352 puntos percibirán $181.260.

Para quienes cuentan con jornada completa, el incentivo será de $271.890, mientras que las horas cátedra tendrán un reconocimiento de $15.106 en nivel superior y $12.085 en otros niveles.

En el caso de quienes tuvieron una sola inasistencia durante el trimestre, los montos serán de $181.050 para cargos directivos y de supervisión, $90.630 para docentes de hasta 352 puntos, $135.945 para jornada completa, y $7.553 por hora cátedra de nivel superior y $6.043 por hora cátedra de otros niveles.

Qué es el programa Asistencia Perfecta

El programa Asistencia Perfecta consiste en un incentivo económico mensual y trimestral destinado a docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que cumplan determinados requisitos de asistencia.

Según explicó el Gobierno provincial al momento de su implementación, la iniciativa busca reconocer la presencia efectiva en las aulas y reducir los niveles de ausentismo registrados dentro del sistema educativo santafesino.

El decreto que creó el programa establece que el Estado debe impulsar acciones que permitan garantizar el acceso a una educación de calidad y evitar situaciones que afecten el derecho de los estudiantes a aprender.

Asistencia Perfecta docentes junio incentivo
Noticias relacionadas
Salud: El Gobierno santafesino presentó una oferta salarial del 10,1% para el segundo semestre, con adicionales específicos.

Paritaria de salud: Amra respaldó las mejoras en la oferta salarial y Siprus la consideró insuficiente

En un hecho inédito, Pullaro acordó el traspaso a la Provincia de una ruta nacional clave para la producción por 20 años

En un hecho inédito, Pullaro acordó el traspaso a la Provincia de una ruta nacional clave para la producción por 20 años

La industria manufacturera fue la actividad que más perdió empleo.

En Santa Fe se perdieron casi 3.000 empresas y 16.000 puestos de trabajo en 29 meses

paritarias en santa fe: upcn, ate, amsafe y sadop definen si aceptan la oferta salarial del gobierno

Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Lo último

Investigan la identidad y el ingreso al país la mujer canadiense internada en el Cullen que denunció un presunto abuso en México

Investigan la identidad y el ingreso al país la mujer canadiense internada en el Cullen que denunció un presunto abuso en México

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo de junio con un aumento del 15%

Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo de junio con un aumento del 15%

Último Momento
Investigan la identidad y el ingreso al país la mujer canadiense internada en el Cullen que denunció un presunto abuso en México

Investigan la identidad y el ingreso al país la mujer canadiense internada en el Cullen que denunció un presunto abuso en México

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo de junio con un aumento del 15%

Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo de junio con un aumento del 15%

Tigre podría ser sancionado por la exhibición de la bandera sobre Malvinas

Tigre podría ser sancionado por la exhibición de la bandera sobre Malvinas

Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi encabezarán un encuentro en Santa Fe

Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi encabezarán un encuentro en Santa Fe

Ovación
Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

La FIFA reveló su 11 ideal del Mundial 2026: hay presencia argentina

La FIFA reveló su 11 ideal del Mundial 2026: hay presencia argentina

Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi encabezarán un encuentro en Santa Fe

Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi encabezarán un encuentro en Santa Fe

La AFA desmintió que la Justicia de Estados Unidos citara al Chiqui Tapia y le secuestrara el celular

La AFA desmintió que la Justicia de Estados Unidos citara al "Chiqui" Tapia y le secuestrara el celular

La Reserva de Unión sumó en Mar del Plata y rescató un empate ante Aldosivi

La Reserva de Unión sumó en Mar del Plata y rescató un empate ante Aldosivi

Policiales
Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"