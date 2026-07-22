Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo de junio con un aumento del 15%

El Gobierno de Santa Fe abonará este jueves el incentivo mensual correspondiente a junio para docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada. Además, se pagará el reconocimiento trimestral a más de 49 mil trabajadores, con una inversión total superior a los $19.200 millones.

Asistencia Perfecta: El Gobierno de Santa Fe pagará el incentivo de junio a 63.156 docentes y asistentes escolares.

El Gobierno de Santa Fe abonará este jueves 23 de julio el incentivo correspondiente al programa Asistencia Perfecta para 63.156 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de establecimientos públicos y privados que durante junio no registraron inasistencias o tuvieron solamente una.

Del total de beneficiarios, 56.797 trabajadores de la educación no tuvieron ninguna falta , mientras que 6.359 registraron una inasistencia durante el mes. La inversión destinada al pago del premio mensual asciende a $8.927.082.164 .

Además, este mes se abonará el premio trimestral correspondiente al período abril-mayo-junio, que alcanzará a 49.269 trabajadores. En este caso, 42.299 no registraron ausencias y 6.970 tuvieron una sola falta, con una inversión total de $10.299.027.246.

De esta manera, el desembolso total destinado por la Provincia entre ambos incentivos supera los $19.226 millones.

Incremento del 15% en el incentivo

En junio, el Gobierno provincial aplicó un incremento del 15 % en los montos del programa Asistencia Perfecta, tanto para el premio mensual como para el reconocimiento trimestral.

Con la actualización, un trabajador con cargo directivo y de supervisión sin inasistencias recibirá por el premio mensual $241.679, mientras que un docente de hasta 352 puntos percibirá $120.839.

En tanto, los docentes con jornada completa cobrarán $181.260, mientras que el valor será de $10.072 por hora cátedra de nivel superior y $8.058 por hora cátedra de otros niveles.

Para quienes registraron una sola inasistencia durante junio, los montos serán de $120.840 para cargos directivos y de supervisión, $60.419 para docentes de hasta 352 puntos, $90.630 para jornada completa, además de $5.036 por hora cátedra de nivel superior y $4.029 por hora cátedra de otros niveles.

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Los montos del premio trimestral

Respecto del reconocimiento por el trimestre abril-mayo-junio, los trabajadores con cargo directivo y de supervisión que no tuvieron faltas recibirán $362.099, mientras que los docentes de hasta 352 puntos percibirán $181.260.

Para quienes cuentan con jornada completa, el incentivo será de $271.890, mientras que las horas cátedra tendrán un reconocimiento de $15.106 en nivel superior y $12.085 en otros niveles.

En el caso de quienes tuvieron una sola inasistencia durante el trimestre, los montos serán de $181.050 para cargos directivos y de supervisión, $90.630 para docentes de hasta 352 puntos, $135.945 para jornada completa, y $7.553 por hora cátedra de nivel superior y $6.043 por hora cátedra de otros niveles.

Qué es el programa Asistencia Perfecta

El programa Asistencia Perfecta consiste en un incentivo económico mensual y trimestral destinado a docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que cumplan determinados requisitos de asistencia.

Según explicó el Gobierno provincial al momento de su implementación, la iniciativa busca reconocer la presencia efectiva en las aulas y reducir los niveles de ausentismo registrados dentro del sistema educativo santafesino.

El decreto que creó el programa establece que el Estado debe impulsar acciones que permitan garantizar el acceso a una educación de calidad y evitar situaciones que afecten el derecho de los estudiantes a aprender.