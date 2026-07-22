El Gobierno de Santa Fe abonará este jueves 23 de julio el incentivo correspondiente al programa Asistencia Perfecta para 63.156 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de establecimientos públicos y privados que durante junio no registraron inasistencias o tuvieron solamente una.
Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo de junio con un aumento del 15%
El Gobierno de Santa Fe abonará este jueves el incentivo mensual correspondiente a junio para docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada. Además, se pagará el reconocimiento trimestral a más de 49 mil trabajadores, con una inversión total superior a los $19.200 millones.
Del total de beneficiarios, 56.797 trabajadores de la educación no tuvieron ninguna falta, mientras que 6.359 registraron una inasistencia durante el mes. La inversión destinada al pago del premio mensual asciende a $8.927.082.164.
Además, este mes se abonará el premio trimestral correspondiente al período abril-mayo-junio, que alcanzará a 49.269 trabajadores. En este caso, 42.299 no registraron ausencias y 6.970 tuvieron una sola falta, con una inversión total de $10.299.027.246.
De esta manera, el desembolso total destinado por la Provincia entre ambos incentivos supera los $19.226 millones.
Incremento del 15% en el incentivo
En junio, el Gobierno provincial aplicó un incremento del 15 % en los montos del programa Asistencia Perfecta, tanto para el premio mensual como para el reconocimiento trimestral.
Con la actualización, un trabajador con cargo directivo y de supervisión sin inasistencias recibirá por el premio mensual $241.679, mientras que un docente de hasta 352 puntos percibirá $120.839.
En tanto, los docentes con jornada completa cobrarán $181.260, mientras que el valor será de $10.072 por hora cátedra de nivel superior y $8.058 por hora cátedra de otros niveles.
Para quienes registraron una sola inasistencia durante junio, los montos serán de $120.840 para cargos directivos y de supervisión, $60.419 para docentes de hasta 352 puntos, $90.630 para jornada completa, además de $5.036 por hora cátedra de nivel superior y $4.029 por hora cátedra de otros niveles.
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Los montos del premio trimestral
Respecto del reconocimiento por el trimestre abril-mayo-junio, los trabajadores con cargo directivo y de supervisión que no tuvieron faltas recibirán $362.099, mientras que los docentes de hasta 352 puntos percibirán $181.260.
Para quienes cuentan con jornada completa, el incentivo será de $271.890, mientras que las horas cátedra tendrán un reconocimiento de $15.106 en nivel superior y $12.085 en otros niveles.
En el caso de quienes tuvieron una sola inasistencia durante el trimestre, los montos serán de $181.050 para cargos directivos y de supervisión, $90.630 para docentes de hasta 352 puntos, $135.945 para jornada completa, y $7.553 por hora cátedra de nivel superior y $6.043 por hora cátedra de otros niveles.
Qué es el programa Asistencia Perfecta
El programa Asistencia Perfecta consiste en un incentivo económico mensual y trimestral destinado a docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que cumplan determinados requisitos de asistencia.
Según explicó el Gobierno provincial al momento de su implementación, la iniciativa busca reconocer la presencia efectiva en las aulas y reducir los niveles de ausentismo registrados dentro del sistema educativo santafesino.
El decreto que creó el programa establece que el Estado debe impulsar acciones que permitan garantizar el acceso a una educación de calidad y evitar situaciones que afecten el derecho de los estudiantes a aprender.