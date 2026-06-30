Comenzó el proceso participativo para definir la nueva Plaza Italia: las escuelas dieron el puntapié inicial

La Municipalidad inició los talleres de co-creación para diseñar la transformación del espacio ubicado frente a la Legislatura. Participarán vecinos, instituciones, especialistas y las infancias antes de lanzar el Concurso de Ideas arquitectónicas.

Iniciaron los talleres para definir la futura Plaza Italia con la participación de escuelas, vecinos e instituciones.

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha el proceso participativo que definirá el futuro de la Plaza Italia , el emblemático espacio ubicado frente a la Legislatura provincial y que será reconvertido en un nuevo espacio público. La iniciativa, que se desarrolla tras la firma del convenio entre el Gobierno provincial, el municipio, la Cámara de Senadores y Diputados, y otras instituciones, busca recoger propuestas de vecinos, organizaciones, especialistas y estudiantes para elaborar las bases del Concurso Provincial de Ideas Arquitectónicas.

El primer paso se dio este martes con un taller de co-creación realizado en la Escuela Primaria General Manuel Belgrano. Allí, alumnos de quinto grado comenzaron a imaginar cómo les gustaría que fuera la futura plaza, una metodología que continuará en otras instituciones educativas del sur de la ciudad.

El proyecto apunta a transformar el actual estacionamiento ubicado frente a la Legislatura en un espacio verde, recreativo y de encuentro ciudadano, recuperando uno de los sectores más emblemáticos del casco histórico santafesino.

Participación ciudadana

La propuesta toma como antecedente la experiencia desarrollada durante la Asamblea Ciudadana para la remodelación de la Plaza San Martín y busca que la comunidad tenga un rol activo en la planificación del nuevo espacio público.

El intendente Juan Pablo Poletti participó del primer encuentro con estudiantes y destacó el espíritu de la iniciativa. "Nos comprometimos a escuchar todas las voces. Queremos recorrer las escuelas, dialogar con los vecinos y trabajar junto a las instituciones para construir una plaza que sea un lugar de encuentro, de juegos, de lectura y de convivencia", expresó.

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Por su parte, el secretario General del municipio, Alejandro Boscarol, remarcó que el proceso irá mucho más allá de las actividades en las escuelas. "Cuanto más amplia sea la participación, mayor será la apropiación de estos espacios. Vamos a escuchar a vecinos, especialistas e historiadores porque se trata de un lugar con un enorme valor patrimonial dentro del eje cívico de la ciudad", señaló.

El municipio prevé consultar a más de 40 instituciones del sector, realizar relevamientos puerta a puerta, organizar mesas de trabajo con especialistas y habilitar encuestas presenciales y virtuales mediante códigos QR que estarán disponibles en la propia plaza.

El protagonismo de las infancias

Uno de los ejes centrales del proceso será la participación de niñas y niños, quienes podrán expresar cómo imaginan la plaza a través de talleres lúdicos y actividades recreativas.

La directora de la Escuela General Manuel Belgrano, Adriana Ransuglia, valoró especialmente esta instancia. "Nos pareció muy importante que las voces de los chicos sean escuchadas porque son quienes más utilizan estos espacios. Darles la palabra y tener en cuenta sus ideas es fundamental", sostuvo.

Durante las vacaciones de invierno continuarán las actividades destinadas a chicos de entre 8 y 12 años, quienes elaborarán propuestas mediante dibujos, juegos y dinámicas participativas.

Un plan con siete etapas

El proceso participativo se desarrollará durante las próximas semanas mediante siete instancias consecutivas.

Entre ellas se encuentran reuniones con organizaciones barriales e instituciones, jornadas con especialistas en patrimonio e historia urbana, consultas puerta a puerta, encuestas abiertas a toda la ciudadanía, talleres infantiles, una Asamblea Ciudadana prevista para el 22 de julio y un Foro de la Plaza, programado para el 31 de julio, donde se presentarán los resultados obtenidos.

Toda la información relevada servirá como insumo para redactar el reglamento del Concurso Provincial de Ideas Arquitectónicas, que definirá el proyecto definitivo para la remodelación de Plaza Italia.

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Recuperar la historia y proyectar el futuro

La Plaza Italia constituye uno de los espacios urbanos más representativos del eje cívico de Santa Fe. Ubicada sobre avenida General López, conecta la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, la Legislatura y el Palacio de Justicia.

Concebida originalmente como un espacio verde a fines del siglo XIX, durante décadas perdió su función comunitaria al transformarse en un estacionamiento exclusivo para la actividad legislativa.

La futura intervención prevé recuperar ese carácter público, reducir significativamente la superficie destinada a vehículos, preservar los monumentos y esculturas históricas vinculadas a la inmigración italiana e integrar la plaza al futuro Paseo de la Constitución Provincial, proyecto que aún se encuentra en tratamiento legislativo.

Con esta etapa de participación ciudadana ya en marcha, el municipio busca que la transformación de Plaza Italia surja del aporte colectivo y se convierta en un nuevo espacio de encuentro para toda la comunidad santafesina.