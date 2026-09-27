Uno Santa Fe | Unión | Unión

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Con el foco puesto en meterse en los playoffs del Clausura, Unión todavía tiene dos cuestiones importantes por resolver de cara al cierre del año

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2026 · 12:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión atraviesa el tramo decisivo del Torneo Clausura con la mira puesta en meterse en los playoffs, pero hay dos contratos que la dirigencia deberá resolver más temprano que tarde: los del delantero Cristian Tarragona y el volante Julián Palacios.

El panorama deportivo ocupa hoy el primer lugar de la agenda. La clasificación a la Copa Sudamericana quedó bastante lejos y, por eso, el objetivo concreto pasa por conseguir un lugar entre los equipos que disputarán la fase eliminatoria del torneo. Sin embargo, el calendario avanza y el 31 de diciembre aparece cada vez más cerca.

• LEER MÁS: Unión vuelve al trabajo con Boca en el horizonte y varias decisiones por tomar

Se terminan dos contratos importantes en Unión

El caso de Cristian Tarragona es el que mayor expectativa genera. El delantero no solo es una de las principales referencias ofensivas, sino que además lleva la cinta de capitán y uno de los máximos artilleros del país. Su contrato finaliza a fin de año y, aunque durante el último mercado tuvo una posibilidad de continuar su carrera en el exterior, finalmente la operación no llegó a buen puerto.

&iquest;Podr&aacute; retener Uni&oacute;n a Tarragona para 2027?

¿Podrá retener Unión a Tarragona para 2027?

Ahora la situación vuelve a ponerse sobre la mesa. Tarragona seguramente volverá a despertar interés cuando se abra el mercado, pero mucho tendrá que ver también con lo que consiga Unión en este cierre de campeonato y con las condiciones que pueda ofrecer el club para intentar retenerlo.

• LEER MÁS: Cambió de día y horario el partido entre Unión y Boca

Palacios transita un escenario diferente, aunque también con final de contrato a la vista. El volante tuvo durante el año una alternativa para que Unión adquiriera parte de sus derechos, pero la operación no avanzó. La participación de San Lorenzo con un porcentaje y las condiciones económicas que implicaba la negociación terminaron siendo un obstáculo.

El propio jugador fue claro cada vez que le consultaron por su futuro: la decisión quedó en manos de su representante. Y, por cómo se desarrolló la situación hasta el momento, todo indica que Palacios se encamina hacia diciembre con la posibilidad de quedar con el pase en su poder.

• LEER MÁS: Los números así lo indican: Unión es un equipo de segundos tiempos

Son dos nombres importantes dentro de la estructura de Unión y, por eso, la dirigencia tiene ambas situaciones bajo seguimiento, aunque todavía no sea momento de ponerlas por encima de lo que sucede dentro de la cancha. Primero está el Clausura. Después llegará el momento de sentarse a hablar de contratos, ofertas y renovaciones. Pero diciembre ya asoma en el horizonte y Tarragona y Palacios son dos expedientes que Unión no podrá dejar para último momento.

Unión Cristian Tarragona Julián Palacios
Noticias relacionadas
colon reacciono a tiempo, se lo dio vuelta a union y festejo en el clasico de reserva

Colón reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Unión y festejó en el clásico de reserva

el destacado promedio que union buscara sostener ante boca en la bombonera

El destacado promedio que Unión buscará sostener ante Boca en la Bombonera

union empato ante ben hur de rafaela en un amistoso con varias novedades

Unión empató ante Ben Hur de Rafaela en un amistoso con varias novedades

union y el desafio de recuperar terreno: boca y defensa, los proximos rivales

Unión y el desafío de recuperar terreno: Boca y Defensa, los próximos rivales

Lo último

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Último Momento
Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Ovación
El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Policiales
San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico