Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Con el foco puesto en meterse en los playoffs del Clausura, Unión todavía tiene dos cuestiones importantes por resolver de cara al cierre del año

Unión atraviesa el tramo decisivo del Torneo Clausura con la mira puesta en meterse en los playoffs, pero hay dos contratos que la dirigencia deberá resolver más temprano que tarde: los del delantero Cristian Tarragona y el volante Julián Palacios .

El panorama deportivo ocupa hoy el primer lugar de la agenda. La clasificación a la Copa Sudamericana quedó bastante lejos y, por eso, el objetivo concreto pasa por conseguir un lugar entre los equipos que disputarán la fase eliminatoria del torneo. Sin embargo, el calendario avanza y el 31 de diciembre aparece cada vez más cerca.

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Se terminan dos contratos importantes en Unión

El caso de Cristian Tarragona es el que mayor expectativa genera. El delantero no solo es una de las principales referencias ofensivas, sino que además lleva la cinta de capitán y uno de los máximos artilleros del país. Su contrato finaliza a fin de año y, aunque durante el último mercado tuvo una posibilidad de continuar su carrera en el exterior, finalmente la operación no llegó a buen puerto.

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Ahora la situación vuelve a ponerse sobre la mesa. Tarragona seguramente volverá a despertar interés cuando se abra el mercado, pero mucho tendrá que ver también con lo que consiga Unión en este cierre de campeonato y con las condiciones que pueda ofrecer el club para intentar retenerlo.

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Palacios transita un escenario diferente, aunque también con final de contrato a la vista. El volante tuvo durante el año una alternativa para que Unión adquiriera parte de sus derechos, pero la operación no avanzó. La participación de San Lorenzo con un porcentaje y las condiciones económicas que implicaba la negociación terminaron siendo un obstáculo.

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El propio jugador fue claro cada vez que le consultaron por su futuro: la decisión quedó en manos de su representante. Y, por cómo se desarrolló la situación hasta el momento, todo indica que Palacios se encamina hacia diciembre con la posibilidad de quedar con el pase en su poder.

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Son dos nombres importantes dentro de la estructura de Unión y, por eso, la dirigencia tiene ambas situaciones bajo seguimiento, aunque todavía no sea momento de ponerlas por encima de lo que sucede dentro de la cancha. Primero está el Clausura. Después llegará el momento de sentarse a hablar de contratos, ofertas y renovaciones. Pero diciembre ya asoma en el horizonte y Tarragona y Palacios son dos expedientes que Unión no podrá dejar para último momento.