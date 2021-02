Polémica por la calidad de la carne a bajo precio: ¿qué ocurrió en las góndolas de Santa Fe?

Referentes del sector frigorífico defendieron los cortes, aunque reconocieron que no son del gusto del santafesino. Anticipó que no se venderá toda la carne disponible del programa por el simple hecho que no habrá demanda suficiente.

Antonio D'Angelo, vicepresidente de la Cámara de Frigoríficos de la provincia advirtió "que el ciudadano argentino, cuando va a la carnicería no va a comprar esta carne porque no está acostumbrado a comerla".

En declaraciones a UNO Santa Fe se dirigió a quienes, en redes sociales, apuntaron contra la mala calidad de la carne: "No estoy de acuerdo con todas esas opiniones. Muchos contestan con un tono político, mas que que en un tono real".

Y añadió: "Quisiera preguntarle a quienes dicen que a «esa carne no la comen ni los perros» lo siguiente: ¿Quién sería el ganadero que cría estas vacas si es que no se comercializan?

Destacó que este tipo de carne provienen de "animales que se crían para llevarlo a un determinado peso que son para exportación y que no son de descarte, como dicen algunos. Son animales que se hacen para comercializar. Yo no conozco a ningún argentino que crie hacienda o que siembre para perder plata, o parar tirar la cosecha o los animales".

Con relación a las imágenes que se viralizaron y que muestran cortes con muchas más grasa que carne, el referente del sector frigorífico dijo: "Que haya carne más gorda o menos gorda es real, porque siempre ocurrió y va a ocurrir. El animal vivo no sabes cuánta grasa tiene"

Embed Si que se consigue más grasa, mira... https://t.co/k7GFRY2Ebk pic.twitter.com/Zs2qiXXgRZ — el Dipy (@dipypapa) February 4, 2021

Dijo que si bien el programa de precios populares "está en marcha y va a seguir funcionando, no no se va a comercializar la cantidad que el gobierno nacional estima porque la argentino no está acostumbrado a comer esto. No se van a ocupar todos los kilos". Comentó que las ventas en los primeros dos días de programa a precios rebajados fueron "muy normales".

Explicó que en Argentina "se consumen animales mucho más chiquitos. Nosotros comemos lo que en el mundo dicen que no corresponde comer, que son las terneras. Es un animalito que pesa 300 kilos, que da lástima faenarlo. Y faenamos con 300 kilos porque es imposición del gobierno nacional, porque antes se faenaban más chicos".

Con relación al tamaño de los animales que tienen como destino la exportación y que hoy forman parte del programa a precios populares, apuntó: "El animal liviano es de 80 kilos la media res y este animal es de 140 kilos. Estamos hablando de animales de 400, 450 kilos en pie".

Ante la consulta de si el Argentino tiene un paladar más exquisito que el resto del mundo, D'Angelo apuntó: "No se si es más exquisito o más distinto. Porque hay quienes dicen que el animal más pesado es más sabroso. Porque el más liviano es más insulso y más blando. Hay de todos los gustos"

En esa línea, comentó sobre la particularidad del ciudadano que vive en esta capital: "Tiene el hábito de consumir hacienda más liviana. En Rosario se comercializa un poquito más pesado y en Buenos Aires bastante más pesado".

Reconoció la caída en el consumo de carne pero subrayó que "el argentino sigue consumiendo y consume lo que le gusta; y al argentino le gusta otro tipo de carne. Se disminuyó el nivel de consumo; sí, puede ser porque avanzó muchísimo el cerco. Pero son cosas distintas".