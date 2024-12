Poletti tras el choque fatal de lanchas en el río Santa Fe: "Si no tomamos conciencia, seguirán habiendo muertos"

El intendente manifestó que "no corresponde a la potestad del municipio el contralor sobre las aguas" y afirmó mantener contacto con Prefectura Naval.

Poletti afirmó sobre el accidente fatal: "Tenemos que seguir preocupados por un tema de educación, no tomamos conciencia y sigue habiendo muertos. En este caso no corresponde a la potestad del municipio el contralor sobre las aguas, pero sin dudas que como intendente preocupa que no tengamos conciencia de que puedan suceder estos accidentes".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@malibu.fdr)

Sobre la víctima fallecida, Poletti remarcó: "Nos pone muy tristes, nos sigue ocupando el tema. Colaboraremos con Prefectura, con provincia, con Policía Vial, con todo lo que esté a nuestro alcance. Seguiremos haciendo lo que en el municipio alcance sobre controles en tierra para que esto no suceda".

Controles en las islas

Consultado sobre su visión ante la observación de vecinos de que no se ven lanchas de Prefectura controlando la zona de islas, Poletti indicó: "Es una pregunta para Prefectura. Hay que trabajar sobre la educación y sobre la toma de conciencia, sino vamos a necesitar un policía en cada esquina, un inspector en cada calle y una lancha en cada riacho. Debemos tomar conciencia del daño, la gravedad y el peligro de un conductor que puede ocasionar la muerte".

lancha tragedia paraná embistente.jpg La lancha que embistió a la otra embarcación donde uno de sus ocupantes perdió la vida. gentileza

Posicionándose sobre las fiestas en zona de islas, el intendente indicó: "Todos tenemos derecho a divertirnos siempre. Estuvimos haciendo campaña sobre esto pero vamos a tener que agregar en el spot sumado al auto y la moto, la lancha. Si quieren hacer una fiesta, que se haga con las medidas de seguridad pertinentes. Unas 70 lanchas, todos alcoholizados, no creo que sea lo que uno quiere. Los controles no eran municipales pero también tenemos que ir sobre los jóvenes y que realmente tomen conciencia. Quienes estamos en el Estado tenemos que controlar y ser cada vez más duros y estrictos".

Fiestas de lanchas en la Setúbal

Consultado por las fiestas de lanchas que se divisan en plena laguna Setúbal en cada verano, Poletti indicó: "Avisaremos a Prefectura, que es el contralor y si nos tenemos que juntar para ver cómo ayudamos desde el municipio vamos a estar ahí para colaborar. Si podemos trabajar con todos los estamentos provinciales y nacionales para evitar este tipo de cosas desde ya tendrán un intendente sobre el tema, queremos evitar este tipo de desgracias".

Sobre una reunión con Prefectura para abordar lo sucedido, el intendente manifestó: "Estamos trabajando, tenemos la Santa Fe - Coronda por delante donde Prefectura jugará un rol protagónico, tenemos la Semana de la Laguna en enero, donde también estamos en contacto directo, hay diálogo".