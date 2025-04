Poletti sobre la caída de la coparticipación: "Hace 15 meses que administramos sin la plata que ingresaba antes"

LEER MÁS: Alerta en municipios y comunas: la coparticipación federal cayó un 42% y 30 localidades ya pidieron auxilio a la provincia

“Antes se mandaban los fondos para hacer obras públicas nacionales, todo eso desapareció. Hace 15 meses que estamos administrando sin la plata que se administraba antes”, manifestó.

“Cuando decidimos involucrarnos, no tenemos que fijarnos en lo que no tenemos, sino cómo administramos lo que tenemos, hacerlo cada vez mejor, gastar en lo que la gente necesita”, sostuvo. “Ser en esto muy austero y gastar cada peso en solucionarle los problemas a la gente y esto lo que estamos haciendo desde el día uno que asumí”, agregó.

“Nosotros estamos ocupados en poder administrar lo que hoy tenemos”, afirmó el intendente Juan Pablo Poletti.

Las decisiones del Gobierno nacional

Más adelante, el intendente fue consultado sobre las decisiones del Gobierno nacional a cargo del presidente Javier Milei. En este sentido, indicó: “Hay muchas que sí fueron acertadas, la economía se acomodó, hay muchas cuestiones económicas que se han acomodado a punto de partida de decisiones que ha tomado este Gobierno Nacional”, consideró.

“Por supuesto que hay otras que no compartimos, o lo que no compartimos es que se lo haga únicamente para el interior y no para todo el país”, ejemplificó.