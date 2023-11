Poletti señaló que en el municipio "no hay grandes deudas" aunque deberán buscar recursos para pagar el aguinaldo

Poletti decidió reducir el equipo que lo va a acompañar en la Municipalidad: "Es uno de los desafíos que tuvimos que hacer al armar el gabinete. Quería bajar cargos políticos y para eso había que redoblar esfuerzos porque sin lugar a dudas la ciudad sigue siendo la mismo. Hicimos secretarías más grandes, fue un poco lo que tuvimos que hacer en el hospital cuando vino la pandemia. Donde hay dos ahora hay uno y tenemos que dar la misma respuesta, de nada sirve achicar el gabinete si después no damos respuesta y no estamos cerca de los vecinos", expuso.

Reunion1.jpg

Por otro lado, contó que tuvo una "reunión muy productiva" con Emilio Jatón, Perotti y Pullaro. Los salientes y los entrantes asistieron con sus equipos de Hídrica, Gestión de Riesgo y el sector referido a lo social. "Estuvimos los cuatro actores sin egoísmos. Lo único que queremos es ponernos de acuerdo por el bien de los santafesinos, que una transición no demore una licitación, una gestión de compra. Queríamos llegar a un consenso de cuál es el diagnóstico de situación para poder contemplar lo que tenemos que hacer para dar respuesta a esa posibilidad", señaló.

"Desde mi punto de vista, planteé lo que pasa cuando uno se quema con leche ve una vaca y llora, esto es más o menos igual; viendo lo que pasó en pandemia siempre hay que mirar el peor de los escenarios, estar preparados para actuar en esos. Si después viene un niño moderado o leve bienvenido, pero tenemos que estar preparados para un posible río de 6 metros y después ver, ojalá no llegue ni a 5.30 m.", añadió.

poletti y jaton transicion.jpg

Respecto a la transición municipal que se viene desarrollando expresó: "Creo lo que Emilio me viene diciendo, me deja un municipio ordenado en cuanto a los números. Las empresas de limpieza y basura están casi al día, con deuda de un mes vencido que es lógica, ya está contemplada. No hay grandes deudas en cuanto a los servicios públicos y de basura, por lo que va a quedar flaca para pagar los sueldos de diciembre, no vamos a tener inconvenientes en ese sentido. Sí hay que buscar recursos para el aguinaldo, pero en general, sinceramente me alegra. Emilio plantea que va dejar un municipio ordenado y le creo".

Escuchá la entrevista completa acá: