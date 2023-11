Inquietos por la situación hídrica, Poletti y Jatón se volvieron a reunir y trabajan en un monitoreo permanente

"La información que tiene provincia, es también la que tenemos nosotros y van cambiando. Hay que monitorearlo todos los días. Por ejemplo, para esta altura del mes tendríamos que haber tenido el río mucho más alto y no lo tenemos. Eso no significa que no vayan a pasar las cosas y que no estemos expectantes", agregó.

Acerca de los anegamientos producidos por la tormenta de la madrugada del miércoles, el mandatario municipal aseguró que "no hay ciudad que aguante los milímetros que cayeron en tan poco tiempo. La ciudad ha avanzado muchísimo en eso. Los puntos críticos que teníamos han disminuido muchísimo".

Por su parte, Poletti se mostró "satisfecho de que se haya hecho esta reunión en los términos que se hizo, con la concurrencia que tuvimos de todos los actores para tener la mayor información posible".

"Nos llevamos un amplio informe que nos da la municipalidad para leer con nuestros equipos técnicos. Y trabajar por los santafesinos en forma conjunta, los salientes con los entrantes y es lo que hay que valorar. Una mesa democrática, de consenso, de diálogo, de escucha; donde no hubo ningún tipo ni de reclamo, ni de garantía de nada. Sino, solamente, cuál es la situación y cómo se plantea", manifestó.

El intendente electo aseveró que los cuatro equipos "coinciden en el diagnóstico de situación", y que "a partir de ahí hay que empezar a ver cuáles son las cuestiones que podemos prever para estar preparados".

"No hay que ser alarmista del peor escenario. Hay que hacer escenarios reales en base a las predicciones que dan instituciones y que nos van informando. Este pico (de crecida) ahora se demora, pero se habla de que en diciembre, enero o febrero, habrá lluvias con un río alto y habrá que estar preparado", concluyó.