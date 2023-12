Policías a las calles: "Santa Fe Capital tiene solo ocho móviles y dos motos para patrullar"

Pullaro eliminó la no repitencia: "Era mostrar que los chicos terminaban la escuela, pero terminaban sin saber"

policía policías ministerio de seguridad (2).jpg

Cococcioni, destacó: "La Policía va a recuperar su carácter de policía para prevenir e investigar el delito que es su función natural. Se cuenta con algo más de 23.000 efectivos policiales, no medimos la cantidad bruta sino los patrulleros que andan en la calle. Hoy Santa Fe Capital tiene ocho móviles de Comando Radioeléctrico chequeados por el 911, más dos motos, en una fuerza de 23.000 efectivos eso es sinceramente inaceptable".

Sobre el funcionamiento de las comisarias, precisó: "Todo va seguir estando con normalidad, lo que se va a clausurar son las actividades puramente administrativas, logísticas, de complemento, formales, rutinarias, burocráticas, como llevar papeles de un lado a otro. Se van a clausurar físicamente las oficinas dispuestas a tal fin. Y todo el personal asignado a esas funciones va a ser reasignando a Comando Radioeléctrico".

"Mientras hablamos hay un equipo de la conducción del Ministerio de Seguridad llevando adelante un proceso de monitoreo, diagnóstico y refacción urgente de móviles en las principales unidades regionales y progresivamente lo vamos a hacer en las 19 y en todas las dependencias policiales de Santa Fe. Evidentemente hay cuestiones que se relacionan con decisiones políticas de dejar de hacer cosas. En la urgencia, porque hoy no tenemos margen para hacer otra cosa, decidimos proceder a tercerizar servicios de diagnóstico y refacción para poder en lo inmediato recuperar una cantidad aceptable de patrulleros en calle, no ideal. Lo ideal lo vamos a tener tal vez a final de gestión, ojalá que antes. Santa Fe Capital tiene que tener entre 80 y 100 patrulleros haciendo patrullaje preventivo", explicó el funcionario.

policía pablo cococcioni seguridad (1).jpg

Pablo Cococcioni no ocultó el grado de gravedad de inseguridad que sufre Santa Fe: "No es emergencia porque hace muchos años que vivimos en eso. Esta situación ya es terminal. Fue un tema debatido en campaña, nos contradijeron cuando hace unos meses dijimos que había 17 móviles haciendo patrullaje en Santa Fe, si cuentan los móviles en los que andan los jefes o que llevan papeles ahí todos somos lindos. Los que hacen patrullaje son ocho más dos motos, es todo lo que hay".

"Hay una severa crisis de administrativización policial. La policía ya no es una fuerza de seguridad, es una burocracia, hay que convertirla de nuevo en una fuerza de seguridad. Vamos a presentar en los próximos un paquete de 11 leyes que van a reconfigurar el sistema de seguridad pública y sistema procesan penal en la provincia de Santa Fe", reveló.

policia supermercados protocolo saqueos.jpg Un patrullero en inmediaciones de unos de los supermercados locales, tal cual anunció el Ministro de Seguridad, como parte del protocolo provincial para prevenir posibles saqueos UNO Santa Fe

Sobre la presencia policial en los barrios que llevarán adelante, indicó: "La intervención barrial focalizada que haremos progresiva y escalonadamente, obviamente no todos juntos porque si les digo que no hay patrulleros ni para patrullar esto va a requerir recursos adicionales. Llegaremos escalonadamente a ocho barrios en Rosario, cuatro en Santa Fe Capital y en el mediano plazo hacerlo en las principales ciudades del resto de la provincia. Va ser una intervención integral que le vamos a proponer mediante un acuerdo a la Fiscalía, a Desarrollo Social, Hábitat, Ministerio de Seguridad y los gobiernos locales con el fin de mejorar la seguridad en todo aquello que no dependa exclusivamente de la Policía porque hay muchos factores".

Cococcioni anticipó que Pullaro le mandará una nota a la ministra de Seguridad de la Nación. "No vamos a discutir más si las fuerzas federales son 1.000, 2.000. 5.000, queremos que las que llegan al territorio de la provincia de Santa Fe lleguen a sumarse a un comando unificado que esté encabezado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe".

Y agregó: "Una de las leyes que incluimos es la desfederalización del narcotráfico, lo cual nos a permitir que en el marco de esta intervención barrial focalizada se puedan desmantelar rápidamente puntos de venta de droga y en el interior hacer lo propio".

