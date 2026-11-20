Recolección de residuos y colectivos, servicios con cronogramas especiales; varias dependencias estarán cerradas el feriado por el Día de la Soberanía Nacional

Cómo funcionarán los servicios municipales este lunes 23 de noviembre

Con motivo del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, la Municipalidad de Santa Fe informa cómo funcionarán los principales servicios y dependencias municipales durante este lunes 23 de noviembre.

Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio de recolección domiciliaria con normalidad, respetando los recorridos y horarios habituales en toda la ciudad.

Los servicios municipales que se prestan durante el fin de semana de carnaval

De acuerdo con el cronograma vigente, el lunes corresponde sacar los residuos secos.

Por otra parte, permanecerán cerrados los Eco Puntos, el programa Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.

Imusa

Las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas durante el feriado y retomarán su actividad el martes 24.

Colectivos, bicicletas públicas y Seom

El transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia correspondiente a los días domingos.

El sistema de bicicletas públicas “Las Bicis” estará disponible en su horario habitual, de 6.30 a 21.

En tanto, el Sistema de Estacionamiento Medido (Seom) no estará operativo durante la jornada. El servicio se retomará el martes 24, a partir de las 7.

Cementerio Municipal

El Cementerio Municipal estará abierto para visitas de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Los servicios fúnebres e inhumaciones se realizarán de 7.15 a 11.30.

Tribunal de Faltas y Corralón Municipal

El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, atenderá de 8 a 15.

Por su parte, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.

Mercado Norte

El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas de 9 a 13.

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