Con motivo del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, la Municipalidad de Santa Fe informa cómo funcionarán los principales servicios y dependencias municipales durante este lunes 23 de noviembre.
Cómo funcionarán los servicios municipales este lunes 23 de noviembre
Recolección de residuos y colectivos, servicios con cronogramas especiales; varias dependencias estarán cerradas el feriado por el Día de la Soberanía Nacional
Palacio Municipal y oficinas de Distrito de Santa Fe
- El Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, y las oficinas de Distrito permanecerán cerrados y retomarán la atención habitual el martes 24.
- El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través de la línea gratuita 0800 777 5000.
Recolección de residuos
Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio de recolección domiciliaria con normalidad, respetando los recorridos y horarios habituales en toda la ciudad.
De acuerdo con el cronograma vigente, el lunes corresponde sacar los residuos secos.
Por otra parte, permanecerán cerrados los Eco Puntos, el programa Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.
Imusa
Las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas durante el feriado y retomarán su actividad el martes 24.
Colectivos, bicicletas públicas y Seom
- El transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia correspondiente a los días domingos.
- El sistema de bicicletas públicas “Las Bicis” estará disponible en su horario habitual, de 6.30 a 21.
- En tanto, el Sistema de Estacionamiento Medido (Seom) no estará operativo durante la jornada. El servicio se retomará el martes 24, a partir de las 7.
Cementerio Municipal
El Cementerio Municipal estará abierto para visitas de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Los servicios fúnebres e inhumaciones se realizarán de 7.15 a 11.30.
Tribunal de Faltas y Corralón Municipal
- El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, atenderá de 8 a 15.
- Por su parte, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.
Mercado Norte
El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas de 9 a 13.
Centros de información turística
- Las oficinas de información turística tendrán un esquema especial de atención. Los centros ubicados en la Terminal de Ómnibus y en el Shopping La Ribera atenderán de 13 a 18.
- En tanto, las oficinas del Casco Sur y El Vagón permanecerán cerradas durante el feriado.