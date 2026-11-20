El intendente de Santa Fe adelantó cuando comenzarán los trabajos para acondicionar el espacio, que tendrá capacidad inicial para 40 módulos habitacionales y estará situado en cercanías de la Ruta 168. Actualmente, el municipio asiste a 298 personas alojadas en los dos centros que ya funcionan en la ciudad.

Capacidad y ubicación. Contará con 40 módulos habitacionales y asistirá a familias de Los Alisos y El Bañado.

La Municipalidad de Santa Fe se prepara para poner en funcionamiento un tercer Centro de Asistencia Integral (CAI) ante la crecida del río Paraná y la posibilidad de que el agua alcance nuevos sectores de la ciudad. El intendente Juan Pablo Poletti anunció que el próximo martes comenzarán los trabajos para acondicionar el predio, que funcionará como respaldo ante cualquier contingencia.

El nuevo espacio estará destinado principalmente a las familias de Los Alisos, El Bañado y las viviendas ubicadas en las inmediaciones de la ruta nacional 168. En una primera etapa, está prevista la construcción de 40 módulos habitacionales, además de la instalación de los servicios necesarios para garantizar su funcionamiento.

Durante la tercera reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos, realizada este viernes en la sede de Capital Activa, Poletti explicó que el municipio ya comenzó con algunas tareas preliminares en el lugar y destacó la colaboración de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para avanzar con la infraestructura.

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“Estamos relevando Los Alisos, estamos relevando El Bañado, y ya comenzamos desde ayer a trabajar en el Centro Asistencial número 3. Es en las adyacencias de esa zona. Ya empezó a trabajar realmente, y agradecido a la EPE”, sostuvo el mandatario.

En ese sentido, el último informe del Centro de Operaciones municipal detalló que continúan los trabajos de nivelación del terreno, las conexiones de energía eléctrica y la perforación de agua. Las intervenciones se coordinan con la EPE y Aguas Santafesinas (ASSA).

298 personas alojadas en los dos centros de asistencia

La preparación del tercer centro se suma a los dispositivos que ya funcionan en Alto Verde y Colastiné Sur, donde el municipio brinda alojamiento y asistencia a las familias afectadas por la crecida.

De acuerdo con el informe difundido este viernes 20 de noviembre, actualmente hay 298 personas alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral. En el CAI Nº 1 de Alto Verde permanecen 268 personas, distribuidas en 79 familias, mientras que en el CAI Nº 2 de Colastiné Sur hay otras 30 personas, pertenecientes a 11 familias.

En paralelo, el municipio mantiene los relevamientos en los sectores costeros y despliega operativos de asistencia para quienes decidieron permanecer en sus viviendas. Durante este viernes se distribuyeron alimentos no perecederos, agua y elementos de higiene personal a familias de la Vuelta del Paraguayo y otros puntos de la Costa.

Los equipos municipales también continúan con tareas de acompañamiento sanitario, educativo y recreativo para las personas alojadas, además de acciones destinadas al cuidado de los animales de las familias afectadas.

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El Paraná se mantiene en 5,87 metros

En la reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos, Poletti informó que el río Paraná se encontraba prácticamente estacionado luego de alcanzar un pico de 5,88 metros. Según los últimos registros de Prefectura Naval Argentina, difundidos por el municipio, la altura se ubicó en 5,87 metros en el Puerto de Santa Fe, a las 15 de este viernes.

El encuentro reunió a funcionarios del Ejecutivo local, concejales, representantes del Gobierno provincial, Prefectura Naval, Policía, Cruz Roja y organizaciones sociales, entre otros actores. El objetivo fue coordinar acciones territoriales y evaluar el escenario hídrico frente al fenómeno de El Niño.

“Sabemos que hay reclamos y disensos; los escuchamos y los tomamos para mejorar todo lo que haya que corregir”, expresó el intendente al finalizar la reunión.

Por su parte, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la provincia, Marcos Escajadillo, detalló que continúan las tareas de limpieza de canales troncales, el alteo de defensas y el refuerzo de los equipos de bombeo para garantizar el escurrimiento del agua ante eventuales lluvias.

Mientras el río permanece en niveles elevados, el municipio sostiene el monitoreo de la situación, la asistencia a las familias afectadas y los trabajos preventivos en el sistema de protección hídrica. La preparación del tercer Centro de Asistencia Integral busca ampliar la capacidad de respuesta y contar con un espacio disponible ante la posibilidad de nuevos traslados.