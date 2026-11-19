La vocera provincial, Virginia Coudannes, explicó que el proyecto licitado durante la gestión anterior presenta obstáculos por la altura prevista y restricciones legales. La Secretaría de Recursos Hídricos analiza otras alternativas para la zona.

En medio de la crecida del río Paraná y la preocupación por las localidades de la costa santafesina, el Gobierno provincial explicó por qué no avanzará con la construcción de la defensa oeste de Arroyo Leyes , una obra proyectada y licitada durante la gestión anterior de Omar Perotti.

Según indicaron desde el gobierno provincial, el proyecto presenta dificultades técnicas y legales que hacen inviable su ejecución en los términos planteados originalmente.

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, se refirió a la situación y señaló que la iniciativa tiene objeciones vinculadas con la altura prevista para la defensa y con las restricciones normativas que rigen sobre el sector donde se pretendía realizar la intervención.

Imposibilidad en viabilidad y cuestiones de legalidad

"Es una defensa que ya sabemos, esa licitación vino de la gestión anterior, tiene una imposibilidad en viabilidad en lo técnico por la altura de la defensa y también en cuestiones que tienen que ver con la legalidad, porque justamente allí son lugares donde, por ley, el Estado no puede hacer intervenciones", explicó la funcionaria.

Gobierno de la Provincia de Santa Fe

En ese sentido, Coudannes aclaró que la postura provincial está vinculada específicamente con el proyecto licitado por la administración anterior y no implica que se hayan dejado de analizar alternativas para atender la problemática hídrica de la zona.

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"Nosotros estamos trabajando en diferentes análisis de la Secretaría de Recursos Hídricos, pero específicamente esa es la devolución respecto a la licitación que el gobierno anterior había hecho de manera inviable", agregó.

Por el momento, la Provincia no anunció una nueva licitación ni precisó qué alternativa podría reemplazar al proyecto original. La situación de Arroyo Leyes vuelve a quedar en el centro de la discusión en un contexto de crecida del Paraná, con sectores ribereños expuestos al avance del agua y familias que requieren asistencia.

Crecida del Paraná: hay 462 evacuados en Santa Fe

En paralelo a las explicaciones sobre la obra, el Gobierno provincial informó que al último relevamiento realizado durante la noche anterior se contabilizaban 462 personas evacuadas en todo el territorio santafesino.

Coudannes indicó que la mayoría de las familias afectadas reside en sectores ribereños y terrenos bajos, mientras que los cascos urbanos de las localidades no registraban inconvenientes vinculados con la creciente.

«Estamos monitoreando cada una de las situaciones, haciendo un seguimiento también de las familias evacuadas, que en ese sentido también reiteramos que son familias que están a la vera del río, en la zona ribereña, en zonas muy, muy bajas. Consecuentemente, los cascos urbanos no han tenido afectaciones en ninguna de estas localidades», señaló.

La asistencia se desarrolla de manera articulada entre Protección Civil, el Ministerio de Salud y los gobiernos locales, con seguimiento de las familias y acompañamiento desde los centros de salud.

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Asistencia a las familias afectadas en Arroyo Leyes

En relación con Arroyo Leyes, la Provincia acompaña los operativos de asistencia que se despliegan en la localidad, con la provisión de bateas de arena, bolsas y silobolsas para responder a las necesidades de los vecinos ante el avance del agua.

También se distribuye agua mediante camiones cisterna de Aguas Santafesinas (ASSA) y agua envasada, mientras los equipos sanitarios realizan el seguimiento de las personas que permanecen en viviendas afectadas o en los dispositivos de asistencia.

La situación también se monitorea en otras localidades de la costa y el norte provincial. En Reconquista, por ejemplo, se había registrado una reducción considerable de la cantidad de evacuados, con siete personas fuera de sus hogares al momento del último reporte.

Mientras el Paraná muestra señales de estabilización en algunos puntos, la Provincia mantiene los operativos de seguimiento y asistencia. En ese escenario, la defensa oeste de Arroyo Leyes continúa sin una alternativa definida, luego de que el Ejecutivo provincial ratificara que el proyecto original no reúne las condiciones técnicas y legales para concretarse.