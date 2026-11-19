El último informe del Centro de Operaciones confirmó que 262 personas permanecen en Alto Verde y otras 30 en Colastiné Sur. El río Paraná llegó a los 5,87 metros en el puerto local y continúan los trabajos preventivos en las defensas y el sistema de drenaje.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con los operativos de asistencia y prevención ante la crecida del río Paraná . Según el informe Nº 13 del Centro de Operaciones, difundido este jueves 19 de noviembre a las 18, 292 personas permanecen alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral habilitados en la ciudad , mientras los equipos municipales mantienen el acompañamiento a las familias afectadas y los trabajos de mantenimiento del sistema de protección hídrica.

De acuerdo con los últimos registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,87 metros en el puerto de Santa Fe , en la medición de las 18. En tanto, el río Salado registró una altura de 2,97 metros en Recreo.

Creció la cantidad de personas alojadas en los centros de asistencia

El relevamiento municipal detalló que el Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en Alto Verde, concentra la mayor cantidad de personas afectadas por la creciente. Allí permanecen alojadas 262 personas, distribuidas en 78 familias: 159 adultos y 103 menores.

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Por otra parte, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran otras 30 personas, pertenecientes a 11 familias. De ese total, 19 son mayores y 11 menores.

De esta manera, la asistencia municipal alcanza a 292 personas: 178 adultos y 114 menores. En Colastiné Sur, además, continúan las obras de construcción de módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento.

Salud, educación y asistencia para las familias evacuadas

Los dos dispositivos municipales mantienen un esquema de trabajo articulado para garantizar la atención y el acompañamiento de las personas alojadas.

En ese marco, participan equipos de Salud, la Subsecretaría de Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), el COBEM y la Cruz Roja. Las tareas incluyen controles sanitarios, actividades educativas y recreativas, asistencia social y cuidado de los animales que acompañan a las familias evacuadas.

En paralelo, el municipio continúa asistiendo a vecinos de la zona de la Costa que permanecen en sus viviendas y atraviesan situaciones de aislamiento por el avance del agua. Los operativos buscan garantizar el acompañamiento de estas familias, más allá de quienes ya fueron trasladados a los centros de alojamiento.

Continúan los trabajos preventivos en Colastiné Sur y Alto Verde

Mientras se mantiene el monitoreo de los niveles de los ríos, la Municipalidad desarrolla intervenciones en distintos sectores del sistema de protección hídrica y drenaje de la ciudad.

Durante este jueves, en Colastiné Sur se realizaron tareas de limpieza de cruces domiciliarios para favorecer el escurrimiento del agua a través de las cunetas, especialmente aquella proveniente de filtraciones de las napas.

En Alto Verde, por su parte, continuaron los trabajos de bolseo en el paraje La Boca y la limpieza del reservorio ubicado en plaza Evita.

Estas intervenciones forman parte de las acciones preventivas destinadas a mantener el funcionamiento del sistema de drenaje y reducir las complicaciones que pueden generar las filtraciones y acumulaciones de agua durante la creciente.

Recomendaciones para los vecinos ante la crecida

Ante la continuidad de la emergencia hídrica, la Municipalidad solicitó circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales y desagües, para prevenir obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Para realizar consultas o solicitar la intervención municipal ante situaciones vinculadas con la emergencia, se encuentra disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.