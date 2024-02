Por la crisis económica, los santafesinos recurren más a los mayoristas y prevalecen las segundas marcas

Esto, sin embargo, comenzó en enero. En diciembre, el rubro sufrió un fuerte golpe tras la devaluación, cuando, por su modalidad de trabajo, actualizaron los precios de forma “inmediata”, contra los supermercados que lograron congelar las subas durante ese mes: “Nosotros vimos una merma, porque estábamos descalzados con los precios de lo que estaba vendiéndose en el mercado. En enero los supermercados actualizaron precios y volvimos a quedar dentro de lo que es la lógica de los precios más bajos”, detalló el empresario.

En ese momento, con subas de entre un 30-40% que impactaron en las listas de precios, sufrieron una baja en las ventas. “A muchos comerciantes, incluso negocios chicos, les convenía más comprar en los súper que en los mayoristas, porque los precios estaban retrasados en los supermercados”, indicó el empresario. Esto, detalló, "es un comportamiento común del mercado cada vez que se dan estas grandes subas de precios".

Prevalecen las segundas marcas

Otro de los cambios en el comportamiento de los clientes, señaló Villa, es la inclinación por las segundas marcas sobre las primeras, frente a la cada vez mayor diferencia de precios entre una y otra. “Hay productos que se consumen un 20%-30% menos por una cuestión de marca”, remarcó.

“En lo que es ventas, la gente cambia la modalidad de compra, no cambia la forma de venir, o sea siguen comprando, pero se venden productos más económicos”, agregó el empresario.

Esta modalidad de compra se explica por la nombrada brecha de precios, algo que no ocurría con el control de precios que regía hasta hace poco. En ese sentido, el mayorista explicó: “El año pasado, al tener los precios controlados, las primeras marcas muchas veces quedaban muy parejas con las segundas marcas. Entonces, las segundas marcas no podían bajar sus costos y las primeras marcas estaban vendiendo lo mínimo indispensable porque no les permitían aumentar los precios. Cuando hubo una liberación de precios las primeras marcas aumentaron en forma exponencial. Entonces las segundas marcas ahora sí están competitivas”.

Y destacó: “Hasta el año pasado la gente decía, «no, mira, por poca diferencia me llevo la primera marca». Y ahora ya la diferencia se ha acrecentado entre primera y segunda marca. Es importante la diferencia que hace comprar en segundas marcas, hoy por hoy con una calidad muy buena”. Por ejemplo, productos como la leche, queso cremoso, galletitas, jugos en polvo, aceites, arroz y fideos entre otros, son algunos en donde la gente más elige las segundas marcas por sobre las líderes.

Cómo afecta la situación económica a las ventas de los mayoristas

El mayorista destacó que, tras la suba de diciembre, “en enero las listas prácticamente no cedieron”. En cambio, en febrero sí ya hubo más aumentos, rondando el 10%, en promedio.

A pesar de todo, hasta el momento el rubro sostiene un buen nivel de ventas: “La evolución de las ventas no las vemos tan bajas como otros años, porque vemos que hay mucha gente a nivel local que no se han ido de vacaciones. A nivel consumo, Santa Fe es una ciudad donde normalmente las personas se van de vacaciones a algún lado y este año no fue el caso. Entiendo que por eso no hay una caída tan grande en el consumo como en otros años”, indicó Villa.

Así, la baja del 28% que hubo en ventas minoristas no se trasladó a mayoristas, destacó el empresario. Esto, en referencia al número que dio a conocer Came sobre la caída de ventas en pymes minoristas durante el primer mes del año.

El panorama del sector para este año

“Si todo va como pareciera, a partir de marzo o abril vemos un declive en el nivel inflacionario, pero con mucha recesión. La inflación va decreciendo, pero en función de la recesión que está habiendo”, resaltó el empresario mayorista.

En ese sentido, aseguró que desde el sector esperan que en marzo y abril la inflación siga, “pero no en niveles tan elevados”.

Y analizó: “La recesión está y se siente. Estamos notando una recesión de venta de ciertos artículos. Por lo tanto, las empresas van a tratar de alguna forma de ir acomodándose”. En ese sentido, el empresario destacó que las primeras marcas, que son las que más subieron, "están notando que no llegan a los objetivos de venta". Por lo tanto, esperan que haya cambios en sus precios para poder cumplir los volúmenes que están acostumbrados a producir y entregar.

De cara a lo que viene, el empresario remarcó que el exceso de oferta de productos y la recesión harán que los precios no suban al mismo ritmo que venían haciéndolo, “pero todo tiene su límite”: “Hay un piso para poder seguir produciendo y vendiendo”.

Gente “que se funde laburando”

Ante la pregunta por la pérdida de clientes dueños de negocios minoristas, Villa se lamentó: "Veo gente que se funde laburando, comerciantes que uno los tenía como clientes desde hace muchos años y la inflación se los comió”. Sin embargo, aseguró que el momento más crudo fue entre octubre y noviembre de 2023, además de la devaluación del último mes del año. “El que superó diciembre ya está, no se funde más. Pero cuando lo agarró diciembre sin stock y se quedó dormido con las actualizaciones, lo descarnaron”.

Con estos cambios, se produjo el cierre de “kioscos-ventanas y almacencitos”. En los próximos meses, habrá que cuidarse con la suba de tarifas, remarcó el mayorista: “Se tendrá que cuidar cada uno con el tema de electricidad, principalmente en lo que es negocios barriales”.

