Por un "error administrativo" empleados del viejo Hospital Iturraspe no pasarán a planta permanente

Por un "error administrativo" varios empleados del Hospital Iturraspe no pasarán a planta permanente

Unos nueve empleados del viejo Hospital Iturraspe fueron notificados de que iban a pasar a planta junto con otros profesionales pero luego les avisaron que no sería así porque hubo un "error administrativo". Ramón Bogado, empleado del departamento oncológico del nosocomio, en diálogo con el móvil de UNO 106.3 contó que están preocupados de quedarse sin trabajo.

"Recordemos que este es un hospital que se inició en plena pandemia. Somos un grupo de trabajadores de los cuales algunos entramos con 47 años, pero la mayoría hoy tiene más de 50. De acuerdo a la Ley 8.525, en lo que refiere a la salud y el pase a planta una persona puede ingresar siempre y cuando tenga hasta 50 años 11 meses y 29 días. Algunos estamos incluidos, nos pidieron la documentación, pero otros no, en definitiva, pero nos habían metido a todos. Festejábamos junto con los profesionales porque pensábamos que estábamos incluidos y ahora nos enteramos que no es así", expuso.

Frente a esta sorpresiva medida, los empleados pidieron explicaciones. "Dicen que hubo un error administrativo y nos dejó afuera del tan ansioso pase a planta. Nos preocupa porque tenemos contrato hasta el 31 de diciembre y de palabra los gremios nos dicen podemos llegar a continuar con el contrato, pero sabemos que las palabras se las lleva el viento".

Ante este error se "tiene que volver a reformular la ley" y para eso los senadores y diputados "deben reunirse" o directamente hacer una nueva normativa. "Sabemos que eso no va a pasar porque ya no queda para nada para la transición de gobierno y estamos a nada de un gobierno nacional diferente. Estamos recontra complicados, somos nueve trabajadores que al no tener ninguna respuesta hasta diciembre nos quedamos sin trabajo", finalizaron.

