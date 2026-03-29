El minuto a minuto del partido entre Patronato y Colón

Colón juega ante Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella por la fecha 7 del interzonal de la Primera Nacional en busca de volver al triunfo

Colón busca este domingo reencontrarse con su mejor versión visitando a Patronato por la fecha 7 del interzonal de la Primera Nacional tras perder el invicto la fecha pasada en la Isla Maciel. El encuentro se disputa en el Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión de UNO 106.3.