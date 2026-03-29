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El minuto a minuto del partido entre Patronato y Colón

Colón juega ante Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella por la fecha 7 del interzonal de la Primera Nacional en busca de volver al triunfo

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 15:37hs
El minuto a minuto del partido entre Patronato y Colón

@SerieRdeLP

Colón busca este domingo reencontrarse con su mejor versión visitando a Patronato por la fecha 7 del interzonal de la Primera Nacional tras perder el invicto la fecha pasada en la Isla Maciel. El encuentro se disputa en el Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión de UNO 106.3.

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Comenzó el partido: Colón visita a Patronato

Se puso en marcha en el Presbítero Bartolomé Grella el cotejo de la fecha 7 de la Primera Nacional entre Patronato y Colón

Colón festejo serie Río de La PLata
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8 minutos: Colón, con un inicio tibio

En el arranque, Patronato parecía estar más enfocado en ser protagonista ante un Colón que estudiaba el panorama sin llegar al arco rival.

Mauro Peinipil
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15 minutos: Colón llevó peligro con Marcioni

Colón comenzaba a salir de su pasividad y le llegó con claridad a Patronato, con una tapada clave de su arquero.

Julián Marcioni
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22 minutos: Colón no logra progresar en un partido chato

Si bien no hay un dominador, Colón no quiere meterse atrás y propone lucha en el medio, con Lértora cerca de los centrales. Probó desde lejos Antonio sin suerte. Están 0-0.

Lértora.jpg

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28 minutos: Patronato y Colón, a hidratarse

El árbitro paró el juego para que Patronato y Colón tomen agua ante el sofocante calor. Pobre empate por ahora 0-0.

Ezequiel Medrán 1

Formaciones de Patronato y Colón

Patronato: Alan Sosa; Fernando Moreyra, Franco Miritello, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda; Agustín Araujo, Marcos Enrique, Agustín Araujo y Facundo Heredia: Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Rubén Forestello.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende; Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Árbitro: Daniel Zamora.

Colón Patronato Primera Nacional
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