Colón busca este domingo reencontrarse con su mejor versión visitando a Patronato por la fecha 7 del interzonal de la Primera Nacional tras perder el invicto la fecha pasada en la Isla Maciel. El encuentro se disputa en el Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Patronato y Colón
Colón juega ante Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella por la fecha 7 del interzonal de la Primera Nacional en busca de volver al triunfo
Por Ovación
29 de marzo 2026 · 15:37hs
Formaciones de Patronato y Colón
Patronato: Alan Sosa; Fernando Moreyra, Franco Miritello, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda; Agustín Araujo, Marcos Enrique, Agustín Araujo y Facundo Heredia: Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Rubén Forestello.
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende; Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.
Árbitro: Daniel Zamora.