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Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

El DT de Unión mete cuatro variantes para enfrentar a Agropecuario por la Copa Argentina y rompe con la lógica previa del cotejo en Rosario

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 14:35hs
Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Cuando todo indicaba que iba a apostar por la lógica, Leonardo Madelón eligió otro camino. En la última práctica de este domingo por la mañana, Unión mostró señales diferentes para el estreno en la Copa Argentina de este lunes, a partir de las 21.15, contra Agropecuario en el estadio de Newell's.

Lejos del retoque mínimo que se preveía, el entrenador decidió mover varias piezas. Habrá dos modificaciones en defensa, una en la mitad de la cancha y otra en el ataque, todas tácticas.

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Ingresarían Emiliano Álvarez, Valentín Fascendini, Julián Palacios y Agustín Colazo en lugar de Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Augusto Solari y Marcelo Estigarribia.

Agustín Colazo
Colazo volver&iacute;a a ser titular en Uni&oacute;n.

Colazo volvería a ser titular en Unión.

Aprovechando el rival y la idea encontrar otros recursos, el técnico buscaría mayor frescura y variantes en distintos sectores del campo. Eso sí, el 4-4-2 no se mueve, haciendo la salvedad que se queda fuera Diego Díaz por una molestia física.

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Unión Agropecuario Copa Argentina
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