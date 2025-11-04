Uno Santa Fe | Santa Fe | presupuesto

Presupuesto nacional 2026: el oficialismo se quedó con el despacho de mayoría

En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados hubo cuatro dictámenes. El oficialismo, que en la previa apostaba a que no se firme nada, logró junto a sus aliados y el desempate de "Bertie" Benegas Lynch el despacho con más firmas.

4 de noviembre 2025 · 18:01hs
Presupuesto 2026: el oficialismo se quedó con el despacho de mayoría

Presupuesto 2026: el oficialismo se quedó con el despacho de mayoría

El oficialismo junto a sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se alzó este martes con el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, su tratamiento y debate en el recinto en el tiempo que resta hasta el recambio parlamentario está abierto: hoy por hoy no están los votos para ningún lado y el Gobierno apuesta a patear la discusión para después del 10 de diciembre.

Aunque un sector de la oposición no descarta que puedan “aparecer” las voluntades y, en un consenso entre los que firmaron dictámenes alternativos, avanzar con esta composición (cuestión difícil), el desafío de la Casa Rosada -y del flamante, todavía no asumido, ministro del Interior, Diego Santilli- estará en la negociación con los gobernadores.

Equilibrio fiscal y foco en seguridad, educación, salud e infraestructura: los ejes del presupuesto 2026 del gobierno provincial

El dictamen del oficialismo y sus aliados y el de Unión por la Patria -principal bloque opositor- reunieron la misma cantidad de firmas: 20. Pero el presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, desempató con firma doble. Así, LLA, que en la previa pujaba porque este martes no se firme nada, se quedó con el dictamen de mayoría con 21 rúbricas, un texto que reproduce sin modificaciones la versión enviada por el Poder Ejecutivo, que sostiene el déficit cero como principal punto.

Al oficialismo lo acompañaron con disidencias sus aliados del Pro, la UCR, Liga del Interior (radicales “peluca”) y otros diputados que responden a sus gobernadores como el misionero Carlos Fernández (Innovación Federal), la salteña Pamela Calletti (Innovación Federal) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo).

Luego siguió el de UP, firmado por todos los integrantes de su bloque en la comisión, 20 en total. El santiagueño Bernardo Herrera, que no estaba en Buenos Aires, fue reemplazado.

El tercer dictamen fue el motorizado por Encuentro Federal, que prevé un superávit un poco menor al proyectado por el del Gobierno, y contó con 6 firmas. A Oscar Agost Carreño e Ignacio García Aresca -quien responde al gobernador cordobés Martín Llaryora- de EF, se sumaron Pablo Juliano y Mariela Coletta, de Democracia para Siempre; y Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID.

Finalmente, el otro despacho de minoría fue el del Frente de Izquierda, suscripto por Christian Castillo.

De los 49 miembros de la comisión no firmaron ningún dictamen Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre, quien estuvo ausente.

Los dictámenes de Unión por la Patria y de Encuentro Federal (y otros) contemplan las leyes vetadas e insistidas: son las emergencias pediátrica y en discapacidad y el financiamiento universitario. En tanto, el de UP también contempla aumentos a los jubilados.

presupuesto oficialismo
Noticias relacionadas
brahma se quedo sin ritmo: confundio la fecha del dia de la cumbia santafesina y cerveza santa fe respondio

Brahma se quedó sin ritmo: confundió la fecha del día de la cumbia santafesina y Cerveza Santa Fe respondió

Todos por Mariano: el desesperado pedido de una familia de un joven de Santa Fe que necesita USD 35.000 para pagar un tratamiento

"Todos por Mariano": el pedido desesperado de una familia en Santa Fe que necesita USD 35.000 para el tratamiento de su hijo

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resiten con leves mejoras

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

Lo último

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Adorni se reunió con Guillermo Francos para coordinar la transición en la jefatura de Gabinete

Adorni se reunió con Guillermo Francos para coordinar la transición en la jefatura de Gabinete

Último Momento
Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Adorni se reunió con Guillermo Francos para coordinar la transición en la jefatura de Gabinete

Adorni se reunió con Guillermo Francos para coordinar la transición en la jefatura de Gabinete

Vecinos en alerta en Bº Candioti Sur: pisadas en la madrugada y el terror de los robos que bajan de los techos

Vecinos en alerta en Bº Candioti Sur: pisadas en la madrugada y el terror de los robos que bajan de los techos

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe

Ovación
Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Copa Proyección: Unión ya conoce día y hora para su duelo ante Atlético Tucumán

Copa Proyección: Unión ya conoce día y hora para su duelo ante Atlético Tucumán

Colón, en llamas: dura crítica de Germán Lerche por el presente institucional

Colón, en llamas: dura crítica de Germán Lerche por el presente institucional

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos