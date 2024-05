Procesaron a 14 exdirectivos de Vicentin por defraudar al Estado

La Justicia Federal de Reconquista les achaca la presentación de facturas truchas y fraguar exportaciones que no existieron para, de esa manera, acceder a millonarios créditos fiscales.

En el marco de la investigación por una denuncia presentada por Afip en agosto de 2020, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, procesó a 14 ex directivos de la firma Vicentin. Les achaca la presentación de facturas truchas y fraguar exportaciones que no existieron para acceder a millonarios créditos fiscales y defraudar al Estado. Además, se les trabó un embargo sobre sus bienes y para quienes no tuvieran nada a su nombre se les ordenó una inhibición de 100 millones de pesos a cada uno.