Pronóstico en Santa Fe: días estables, temperaturas agradables y máximas de 23°

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 15.7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera que el resto de la jornada presente cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse con vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este/sureste con el correr de las horas.