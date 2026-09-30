El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 15.7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera que el resto de la jornada presente cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse con vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este/sureste con el correr de las horas.
Pronóstico en Santa Fe: días estables, temperaturas agradables y máximas de 23°
Con máximas de hasta 23° y jornadas mayormente estables, el tiempo acompañará en Santa Fe durante los próximos días. El pronóstico anticipa un posible cambio de condiciones hacia el viernes.
Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso, sobre todo de las mínimas, 13° y máxima 22°. Vientos leves a moderados del sector sur, cambiando a leves de direcciones variables a lo largo del día.
Por último, viernes con cielo despejado, con nubosidad variable en aumento y condiciones estables, con tendencia a inestabilizarse rápidamente. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso de las máximas, 23°. Mínima 12°. Vientos leves a moderados del sector noreste, incrementando su intensidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche.
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