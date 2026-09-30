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Pronóstico en Santa Fe: días estables, temperaturas agradables y máximas de 23°

Con máximas de hasta 23° y jornadas mayormente estables, el tiempo acompañará en Santa Fe durante los próximos días. El pronóstico anticipa un posible cambio de condiciones hacia el viernes.

30 de septiembre 2026 · 07:26hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 15.7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera que el resto de la jornada presente cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse con vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este/sureste con el correr de las horas.

Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso, sobre todo de las mínimas, 13° y máxima 22°. Vientos leves a moderados del sector sur, cambiando a leves de direcciones variables a lo largo del día.

Por último, viernes con cielo despejado, con nubosidad variable en aumento y condiciones estables, con tendencia a inestabilizarse rápidamente. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso de las máximas, 23°. Mínima 12°. Vientos leves a moderados del sector noreste, incrementando su intensidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe pronóstico temperatura
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