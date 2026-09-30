Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 30 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 30 de septiembre en SANTA FE

- Castelli, Espora, Lamadrid y avenida Peñaloza

Reemplazo de conductores eléctricos

- Por calle Velocidad y Resistencia entre RN168 y Las Talas (Colastiné Sur)

Mantenimiento

- Por RNa168 desde Velocidad y Resistencia hasta ingreso a Túnel Subfluvial

Mantenimiento

- Teninete Loza, Menchaca, Sanabria y Chaco

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Teniente Loza, Grandoli, avenida Santa Fe y Leumann

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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