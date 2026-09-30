La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 30 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 30 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
30 de septiembre 2026 · 06:31hs
• 8 a 12:
- Castelli, Espora, Lamadrid y avenida Peñaloza
Reemplazo de conductores eléctricos
- Por calle Velocidad y Resistencia entre RN168 y Las Talas (Colastiné Sur)
Mantenimiento
- Por RNa168 desde Velocidad y Resistencia hasta ingreso a Túnel Subfluvial
Mantenimiento
- Teninete Loza, Menchaca, Sanabria y Chaco
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: Teniente Loza, Grandoli, avenida Santa Fe y Leumann
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso