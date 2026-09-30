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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 30 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

30 de septiembre 2026 · 06:31hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 30 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 12:

- Castelli, Espora, Lamadrid y avenida Peñaloza

Reemplazo de conductores eléctricos

- Por calle Velocidad y Resistencia entre RN168 y Las Talas (Colastiné Sur)

Mantenimiento

- Por RNa168 desde Velocidad y Resistencia hasta ingreso a Túnel Subfluvial

Mantenimiento

- Teninete Loza, Menchaca, Sanabria y Chaco

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Teniente Loza, Grandoli, avenida Santa Fe y Leumann

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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