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Paro universitario en la ciudad de Santa Fe: docentes de la UNL y la UTN paran durante 72 horas

Adul y FAGDUT adhieren al paro universitario del 30 de septiembre al 2 de octubre. Reclaman salarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

30 de septiembre 2026 · 07:04hs
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Nueva jornada de protesta universitaria

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Nueva jornada de protesta universitaria

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (Adul) confirmó su adhesión al paro universitario nacional de 72 horas que se desarrollará desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. La medida de fuerza también contará con la participación de FAGDUT, el gremio que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La huelga, convocada por CONADU Histórica, CONADU y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, se llevará adelante en todo el país y tendrá impacto en las actividades académicas de las universidades de Santa Fe.

El principal reclamo de los sindicatos es el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Además, exigen que el Gobierno nacional acate la intimación judicial para aplicar los artículos vinculados con la recomposición salarial de los docentes y el financiamiento de las becas estudiantiles.

Paro universitario: el reclamo salarial y la Ley de Financiamiento

Uno de los ejes centrales del conflicto es la recomposición de los salarios universitarios. Según los gremios, la propuesta de aumento del Gobierno nacional, del 3%, está muy por debajo del porcentaje que consideran necesario para cumplir con lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, que, de acuerdo con sus planteos, debería superar el 30%.

La medida de fuerza se inscribe en un plan de lucha nacional que los sindicatos universitarios mantienen ante la falta de respuestas a sus demandas salariales y presupuestarias. El conflicto involucra tanto a docentes como a trabajadores no docentes de las universidades públicas.

Nueva Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre

El paro de 72 horas será una nueva instancia del plan de lucha que continuará durante las próximas semanas. En ese contexto, las organizaciones sindicales avanzan en la organización de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

La movilización buscará profundizar los reclamos por el financiamiento de las universidades públicas, la actualización de los salarios y el cumplimiento de la legislación vigente.

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