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Pronóstico en Santa Fe: jueves fresco y húmedo, sube la temperatura y anuncian lluvias para el fin de semana

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

19 de marzo 2026 · 07:45hs
Pronóstico en Santa Fe: jueves fresco y húmedo, sube la temperatura y anuncian lluvias para el fin de semana

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada fresca y húmeda, con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.2° y se espera que la máxima alcance los 32°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa como las condiciones lenta y gradualmente comienzan a inestabilizarse producto de la configuración que adoptan las masas de aire en la región central del país. Esta situación permite que si bien las temperaturas mínimas descienden levemente durante la jornada de hoy, en general los registros térmicos deberían tender al ascenso hasta por lo menos mañana viernes, donde el ingreso de un nuevo sistema frío debería generar lluvias de diversas intensidades entre finales de la semana y comienzos de la semana próxima.

Viernes con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche y con condiciones algo inestables a inestables con posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 21º y poco cambio de las máximas, 31º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados del este/sureste.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones inestables, con tendencia gradual a mejorar y con posibles lluvias de débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas con tendencia en descenso a lo largo del día y poca amplitud térmica: mínima 17º y máxima 23º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, cambiando de leves a moderados o regulares del sur/suroeste.

Po último, domingo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche y con condiciones algo inestables a relativamente estables. Posibles lluvias de débiles y dispersas hacia la tarde y tarde/no, no descartándose algunos chaparrones más intensos. Temperaturas con poco cambio y poca amplitud térmica: mínima 18º y máxima 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al este/sureste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe jueves Temperaturas lluvias
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