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Protección Civil ya trabaja con los municipios de Santa Fe para anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño

El secretario Marcos Escajadillo detalló el trabajo conjunto entre municipios, provincia y Nación para enfrentar las lluvias intensas que se esperan en los próximos meses

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de junio 2026 · 14:30hs
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Protección Civil ya trabaja con los municipios de Santa Fe para anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño

La provincia de Santa Fe avanza con un operativo conjunto entre distintas áreas de gobierno para anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño, que traerá lluvias superiores a las normales en los próximos meses.

Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil, detalló en diálogo con el programa Mañana UNO el trabajo que se viene realizando desde el Comité Operativo de Emergencias Interministerial.

Coordinación entre áreas y con los gobiernos locales

Escajadillo explicó que la Secretaría de Protección Civil es el organismo que coordina las acciones de emergencia en toda la provincia, en un trabajo conjunto con las distintas áreas ministeriales por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro. El funcionario precisó que se vienen implementando medidas preventivas estructurales y no estructurales, entre ellas limpieza de canales y alteo de defensas, para facilitar el escurrimiento del agua.

Capacitación conjunta en Santo Tomé

El secretario detalló que ayer se realizó en el Batallón de Ingenieros de Santo Tomé una jornada de capacitación para comando unificado operativo, con la participación de más de 100 cursantes de toda la provincia, incluidos intendentes y funcionarios de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad nacional junto a personal del Ejército.

Durante la jornada se realizó además una simulación de escenarios críticos, con el objetivo de poner en práctica los protocolos y optimizar la respuesta organizada entre los niveles municipal, provincial y nacional.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - MARCOS ESCAJADILLO - SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL DE LA PROVINCIA

El rol de los municipios y comunas

Escajadillo remarcó que el primer responsable por ley ante cualquier incidente local es el intendente o presidente comunal, por lo que desde la Secretaría de Municipios y Comunas se solicitó a los gobiernos locales actualizar sus juntas de Protección Civil y sus planes de contingencia, así como relevar los recursos disponibles en cada localidad: Cruz Roja, radioaficionados, centros de jubilados y vecinales.

Pedido a la ciudadanía

Frente al fenómeno climático, Escajadillo pidió a la población no sacar los residuos domiciliarios cuando haya alerta meteorológica, para no obstruir bocas de tormenta ni dificultar el escurrimiento del agua. También recomendó no exponerse en las rutas cuando una tormenta es inminente, debido al riesgo de cortinas de agua que pueden derivar en accidentes.

El secretario destacó la renovación de los recursos de movilidad del área y la inversión en bomberos voluntarios, que hoy cuentan con presencia en 155 localidades de la provincia, con formación y equipamiento para sus tareas.

Escenarios de riesgo más allá de lo hídrico

Consultado sobre los escenarios analizados, Escajadillo aclaró que, además de la hipótesis hídrica, la provincia debe contemplar otros riesgos cotidianos como accidentes con víctimas múltiples o con sustancias peligrosas. Por eso, subrayó la importancia de seguir trabajando junto a organizaciones no gubernamentales, clubes y vecinos, y mencionó como ejemplo la capacitación en RCP y primeros auxilios que se impulsa en localidades como Coronel Domínguez.

Protección Civil fenómeno El Niño
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