Comercio santafesino: cayeron las ventas físicas en julio pero el 60% ya vende a través de canales digitales

El relevamiento del Centro Comercial mostró que el 60,4% de los comercios combina el local físico con marketplace, redes sociales, páginas web o Mercado Libre, en un contexto de caída del consumo presencial.

El comercio minorista de la ciudad de Santa Fe atravesó un julio complicado. Según el último relevamiento del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES) del Centro Comercial de Santa Fe , un 55,9% de los comercios relevados reportó menor facturación en términos nominales respecto a julio de 2025, mientras que apenas un 17,6% logró un crecimiento superior a la inflación anual.

La inflación golpea al consumo santafesino

El informe, correspondiente a julio 2026, toma como referencia un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que acumuló una suba del +33,5% en los últimos doce meses. Ese dato resulta clave para entender el verdadero impacto en las ventas minoristas: cuando se ajusta la facturación por inflación, el panorama es aún más adverso que el que muestran los números nominales.

Del total de comercios consultados, solo el 17,6% logró un incremento en su facturación por encima del IPC, lo que implica una mejora real en su actividad. Un 26,5% creció en pesos, pero por debajo de la inflación, es decir, perdió poder adquisitivo pese a facturar más. Y el grupo más numeroso, un 55,9%, directamente facturó menos que en el mismo mes del año anterior.

En la medición mes a mes, el panorama muestra algunos matices. Al comparar julio contra junio de 2026, un 42,9% de los comerciantes indicó que sus ventas aumentaron, un 51,4% señaló una baja y un 5,7% mantuvo su facturación sin cambios. Aunque la comparación intermensual no compensa la foto interanual, refleja cierto dinamismo dentro de un contexto de consumo retraído.

La voz de los comerciantes: "volvió la cautela"

Los propios comerciantes santafesinos describieron el clima de ventas durante julio. Entre los testimonios relevados por el DIES se destacan frases que grafican la prudencia del consumidor:

"Volvió la cautela de los consumidores. No hubo ninguna fecha especial, dinamizadora del consumo."

"Indudablemente, hay compras en plataformas digitales."

"Las vacaciones de invierno alteraron el direccionamiento de los consumos de las familias."

Estos comentarios coinciden con un patrón que se viene observando en el comercio minorista argentino: la ausencia de fechas comerciales especiales en julio, sumada a las vacaciones de invierno, redirigió el gasto de las familias hacia otros rubros, como turismo y esparcimiento, en detrimento de las compras en locales tradicionales.

Expectativas empresariales: pesimismo en el corto plazo, optimismo a futuro

Respecto a la situación económica de las empresas, el relevamiento arrojó datos elocuentes: un 58,3% de los comerciantes considera que la situación de su negocio se mantuvo igual que un año atrás, un 30,6% afirma que empeoró y solo un 11,1% percibe una mejora.

Sin embargo, la mirada hacia el futuro es más alentadora. El 76,1% de los comerciantes espera que la situación económica de su empresa mejore dentro de un año, frente a un 13,3% que prevé un empeoramiento y un 10,6% que espera que se mantenga igual. Este contraste entre el presente adverso y las expectativas de recuperación económica es uno de los datos más significativos del informe.

En cuanto a la rentabilidad del negocio durante julio, el 60% de los comerciantes la calificó como "regular", un 20% la consideró "buena", un 11,4% la definió como "mala", un 5,7% como "muy buena" y un 2,9% como "muy mala". Estos números confirman un escenario de rentabilidad ajustada, sin grandes extremos, pero con una tendencia hacia la estabilidad más que hacia el crecimiento.

El avance imparable de la venta online

Uno de los datos más destacados del informe tiene que ver con la transformación digital del comercio. El 60,4% de los comercios minoristas de Santa Fe ya complementa su tienda física con venta online, ya sea a través de marketplaces, páginas web, redes sociales o Mercado Libre. Un 29,8% todavía no vende por canales digitales y un 9,8% afirma estar evaluando dar el salto al comercio electrónico.

Este dato confirma que la "estrategia de comunicación" dejó de ser una tendencia exclusiva de las grandes cadenas para instalarse también entre los comercios de proximidad, que buscan diversificar sus canales de venta ante la caída del consumo presencial.

Alquileres: un costo que sigue pesando

Finalmente, el informe del DIES relevó la incidencia de los alquileres sobre las ventas de los locales comerciales. El 63,6% de los comercios indicó que el alquiler representa hasta un 15% de sus ventas, un 27,3% señaló una incidencia de hasta el 20% y un 9,1% afirmó que el costo del alquiler supera el 20% de su facturación. Este último grupo enfrenta una presión adicional sobre su rentabilidad, en un contexto donde los costos fijos no bajan al mismo ritmo que las ventas.

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