Advierten sobre el estado de los desagües y piden declarar la Emergencia Hídrica en la ciudad de Santa Fe

El concejal Pedro “El Profe” Medei presentó un proyecto para que la ciudad active un esquema especial de prevención ante el fenómeno climático. Reclama obras de drenaje, mantenimiento de desagües, refuerzo del sistema de bombeo y un plan de evacuación consensuado con vecinos e instituciones.

Emergencia Hídrica: el concejal Pedro Medei impulsa un proyecto para declarar la Emergencia Hídrica en Santa Fe ante el fenómeno de El Niño.

El concejal Pedro “El Profe” Medei presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe un proyecto para declarar la Emergencia Hídrica en la ciudad , ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere un escenario de lluvias superiores a las habituales y agrave los problemas de anegamientos que ya atraviesan distintos barrios.

La iniciativa busca otorgar al Ejecutivo municipal herramientas extraordinarias para disponer de recursos económicos, logísticos y humanos y acelerar las tareas de prevención. Medei sostuvo que la ciudad debe prepararse con anticipación y cuestionó la falta de acciones visibles en distintos sectores.

“En primer lugar, hay que reconocer y poner en la discusión pública el hecho de que El Niño efectivamente es algo que va a ocurrir y que, conociendo las características geográficas de nuestra ciudad y las dificultades hídricas que suele afrontar, cuando ocurra va a traer problemas para muchos de nuestros barrios”, afirmó en diálogo con el programa la Mañana UNO.

Según el concejal, la declaración de emergencia permitiría que el Municipio pueda actuar de manera inmediata para evitar inundaciones o, cuando el anegamiento sea inevitable, reducir al máximo sus consecuencias.

“Si efectivamente hay barrios o zonas donde las inundaciones son inevitables, hay que mitigar el daño en el máximo grado posible y tener un plan de evacuación que sea serio, diseñado junto a los vecinos y las instituciones que son quienes saben lo que pasa en el barrio cada vez que llueve”, planteó.

Obras y mantenimiento: el reclamo por los desagües

Uno de los ejes de la propuesta está relacionado con tareas que, según Medei, deberían formar parte del mantenimiento cotidiano de la infraestructura hídrica de la ciudad.

El edil mencionó la necesidad de avanzar con zanjeo, desobstrucción de desagües, obras de cordón cuneta, limpieza de microbasurales, mejoras en la recolección de residuos y saneamiento, además del entubado o amurado de grandes zanjones que forman parte del sistema de macrodrenaje.

“Vemos que tenemos muchos barrios que se están anegando o inundando en cada lluvia de la ciudad y estas acciones tienen que ver con cuestiones que deberían ser de mantenimiento diario y que vemos que en los barrios no está ocurriendo”, cuestionó.

En la misma sesión, Medei presentó además tres proyectos específicos para intervenir grandes zanjones de la ciudad: el Sanjón de la Muerte, sobre Aristóbulo del Valle; el zanjón de J.J. Paso, que bordea por el oeste los barrios Chalet, Arenales y San Lorenzo; y el zanjón de calle Corrientes, al oeste de Padre Quiroga, por donde desagota buena parte de Santa Rosa de Lima.

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La preocupación por el terraplén Garello

Otro de los puntos incluidos en el proyecto de emergencia es la finalización del terraplén Garello, una obra considerada clave para los vecinos de Colastiné Norte y La Guardia.

Medei sostuvo que la situación genera preocupación entre los habitantes de esos sectores y recordó que funcionarios provinciales habían asegurado que la obra estaría terminada.

“Le hemos dedicado un artículo específico en la declaración de emergencia a la finalización del terraplén Garello. Es una situación que mantiene en vilo a todos los vecinos de Colastiné Norte y de La Guardia, porque esos dos barrios dependen de que ese terraplén se termine”, señaló.

Repararon el socavón denunciado por los vecinos en el Terraplén Garello gentileza

El concejal también reclamó mayor información oficial sobre las obras y las medidas previstas ante el escenario climático.

“La comunicación tiene que ser algo claro y transparente. Todo el mundo tiene que saber qué va a pasar y cuál es el plan realmente”, sostuvo.

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Microbasurales y desagües obstruidos

Durante una recorrida por los barrios San Lorenzo y Chalet, Medei aseguró haber observado numerosos puntos donde la acumulación de residuos afecta el escurrimiento del agua.

“Ayer estuve en los barrios de San Lorenzo y Chalet y en prácticamente todas las esquinas tenés un microbasural. Cuando caminás por los cordones de las veredas donde hay cordón, ves cómo la basura está obstruyendo los desagües”, relató.

Según agregó, en los sectores que no cuentan con cordón cuneta también se observan dificultades para que el agua circule por las zanjas debido a la presencia de residuos.

Para el concejal, la situación requiere una intervención preventiva antes de que se produzcan lluvias intensas y no únicamente respuestas posteriores a las inundaciones.

La crítica por las obras para los Juegos Suramericanos

Medei también cuestionó el contraste entre las obras de infraestructura que se ejecutan en el sector del futuro estadio multipropósito de los Juegos Suramericanos y el estado del sistema de drenaje en los barrios ubicados a continuación.

“Si uno ingresa a la Circunvalación y bordea la ciudad por el sur, va a pasar por el estadio multipropósito que se está construyendo para los Juegos Suramericanos. Hasta el estadio, el zanjón se está trabajando para entubarlo, está amurado. Pero pasás el estadio hasta la llegada a Silsa por Mar Argentino y ves todo ese zanjón repleto de basura”, describió.

En ese contexto, lanzó una de las frases centrales de su reclamo: “Para los Juegos Suramericanos, desagües, y para los vecinos del oeste, frazadas y velas”.

El concejal aclaró que vecinos de la Villa del Centenario también le manifestaron que parte de la tierra removida durante trabajos realizados en la zona habría sido arrojada al zanjón, aunque señaló que ese dato no pudo ser constatado personalmente.

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Un comité de seguimiento con vecinos y especialistas

La propuesta de Medei no se limita a la declaración de emergencia. El proyecto plantea además la creación de un comité de seguimiento participativo, integrado por vecinos e instituciones de los barrios, especialistas universitarios, concejales y funcionarios del Ejecutivo municipal.

La iniciativa contempla la participación de parroquias, clubes, templos y escuelas, además de especialistas de las universidades locales, entre ellos profesionales vinculados a la Facultad de Ciencias Hídricas.

También propone incorporar al Tribunal de Cuentas para controlar las acciones y establecer una rendición de cuentas periódica.

“Esta emergencia no es de cualquier manera. Proponemos la creación de un comité integrado por las instituciones y los vecinos de los barrios, por especialistas de las universidades, por los concejales y por los funcionarios del Poder Ejecutivo, con una importante participación del Tribunal de Cuentas para el control de las acciones y una rendición de cuentas cada 20 días”, explicó.

“No hay que resignarse a que la ciudad se va a inundar”

Medei cuestionó particularmente la actitud del intendente Juan Pablo Poletti frente al escenario climático y sostuvo que la administración municipal debería asumir una posición más activa.

“La visión que nosotros tenemos es que el intendente ya está resignado a que la ciudad se va a inundar”, afirmó.

En ese sentido, mencionó una comunicación entregada a vecinos autoconvocados de Santa Rosa de Lima que, según relató, contempla recomendaciones para retirar pertenencias, desconectar instalaciones eléctricas y de gas y dirigirse a determinados puntos de evacuación ante lluvias intensas.

El concejal consideró que la respuesta no puede limitarse a preparar evacuaciones, sino que debe priorizar las obras y tareas que permitan evitar o reducir los anegamientos.

“Creemos que es urgente que el gobierno municipal tome esta cuestión por las astas y con la debida preocupación y ocupación que requiere, y no desde la resignación de decir ‘va a ocurrir un fenómeno extraordinario, se inundará la ciudad, al fin y al cabo siempre se inundan los mismos’”, sostuvo.

Un pedido que busca anticiparse al fenómeno

El planteo de Medei se suma al debate generado por la preparación de Santa Fe frente a un eventual escenario de lluvias intensas asociado al fenómeno de El Niño. El concejal recordó que la Provincia también avanzó con una declaración de Emergencia Hídrica y planteó que la ciudad necesita contar con herramientas específicas para actuar sobre sus propios problemas de drenaje y prevención.

“Hoy nosotros la presentamos en el Concejo, la herramienta ya está. Si no le quieren dar curso a la que hemos presentado y quieren presentar otra, también nos parece positivo y estaremos atentos a los detalles”, afirmó.

Para el edil, el punto central es que cualquier medida que se adopte incluya participación ciudadana, control y seguimiento.

“Para nosotros es fundamental que sea participativa y con control, porque si no, el gobierno municipal dice que hace cosas que después vemos que no las hace”, concluyó.