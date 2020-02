Una inesperada protesta de taxistas ocurrió este jueves en horas de la tarde frente a la Terminal de Ómnibus de Santa Fe. Taxistas se manifestaron con quemas de cubiertas sobre calle Belgrano, en su intersección con Hipólito Irigoyen.

"Los remises hacen parada y la ordenanza municipal de los remises dice que a 130 metros de una parada (de taxis) no se puede parar. Hacen paradas continuamente acá", planteó uno de los taxistas que encabezaba la protesta. Le pidió al municipio "que haga cumplir las ordenanzas que están vigentes", y agregó: "hacen caso omiso y terminamos en discordia con otro trabajador".

Otro de los taxistas que estaba en el lugar le dijo a UNO Santa Fe: "Tienen que hacer cumplir las normas, el remis no puede parar en calle Belgrano, no puede parar. Puede levantar pasaje pero no puede ser una parada de remises. Había un inspector, en la entrada principal de la terminal, le levanta el pulgar al remisero que estaba todo bien y se llevó el pasaje. Pararon tres autos y los tres se llevaron viaje".