Santa Fe y la región ante una campaña histórica de trigo que no se traducirá en mayor ingreso de dólares

Los bajos precios internacionales limitarían el impacto macro del récord productivo. El cereal aportaría unos 3.500 millones de dólares en exportaciones.

Redacción UNO Santa Fe

27 de diciembre 2025 · 09:08hs
La campaña triguera 2025/26 atraviesa un momento inédito para el sector agropecuario santafesino, con proyecciones que marcan una producción histórica de trigo y un incremento sin precedentes en los despachos al exterior, aunque con una cuestión clave: los ingresos de divisas no crecen al mismo ritmo que la producción física.

Récord productivo

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que el inicio de la campaña ha mostrado embarques récord en diciembre, con cerca de 2,5 millones de toneladas de trigo enviadas al exterior, casi el doble de lo registrado en el mismo mes del año anterior.

Esta fuerte demanda exportadora se explica, en parte, por precios FOB competitivos a nivel internacional, que permiten posicionar trigo argentino incluso en mercados más distantes del tradicional destino regional.

Exportaciones provinciales durante el primer semestre: por qué Santa Fe vendió más pero recaudó menos

Santa Fe y la zona núcleo

El corazón agrícola de Santa Fe y su zona núcleo —que incluye los departamentos trigueros clave— está experimentando una actividad frenética de cosecha y logística, con un intenso flujo de camiones hacia los puertos del Gran Rosario y un crecimiento notable de las operaciones de comercialización.

Los productores de la región registran rendimientos altos, impulsados por condiciones climáticas favorables que acompañaron el desarrollo del cultivo en buena parte del ciclo. Esto consolidó a Santa Fe como uno de los principales aportantes de la cosecha nacional.

Producción récord, pero dólar rezagado

Si bien la producción física de trigo se proyecta entre 24,5 y más de 27 millones de toneladas, un volumen histórico para Argentina, el ingreso en dólares no acompaña de manera proporcional. Esto se relaciona con un contexto internacional de precios globales bajos en el mercado del trigo, debido a una oferta mundial abundante que presiona las cotizaciones a la baja.

En otras palabras: Santa Fe y la región están produciendo más trigo que nunca, pero el valor de las exportaciones en divisas no alcanza niveles equiparables a campañas anteriores, pese al mayor volumen embarcado.

La diversificación de destinos —con compras crecientes de países asiáticos como Indonesia y Vietnam, además de Brasil— refleja la competitividad del trigo argentino en el comercio global.

Sin embargo, el exceso de oferta internacional limita el potencial alcista de los precios y, por ende, el impacto positivo en los ingresos de dólares para productores y para la economía regional y nacional.

El movimiento de camiones y la actividad portuaria en la región ya reflejan la magnitud de la cosecha, con aumentos significativos en el ingreso de cereal a terminales exportadoras. Además, la comercialización local del trigo nuevo ha tomado ritmo, duplicando e incluso triplicando las toneladas comprometidas en las últimas semanas.

