Publicaron las asignaciones de vacantes del concurso de ascenso a cargos directivos

Se ofrecieron 3.118 vacantes. El 23 de febrero se procederá a la toma de posesión, previo análisis de incompatibilidad, y la confección de los listados definitivos.

El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity informó que ya están publicados los listados con la asignación de cargos directivos en establecimientos educativos ( https://sf.gob.ar/cargosdirectivos ).

“Llegamos a la recta final de un concurso de ascenso histórico, por su logística, por la participación de más de 7.000 docentes de todos los niveles, por la conformación de un jurado de 75 miembros del ámbito ministerial y gremial distribuidos en tres zonas y conforme a las especificidades de los niveles y modalidades que llevó adelante un proceso de corrección en tiempo récord con un gran esfuerzo”, indicó.

Goity destacó “el esfuerzo que han hecho los docentes en el proceso de formación y capacitación donde se vio la dedicación con el sistema educativo y los aprendizajes. Así mismo quiero poner en valor el gran trabajo llevado adelante por las distintas áreas y equipos del Ministerio”.

“El concurso se inscribe en una política pública sostenida de fortalecimiento institucional que estamos llevando adelante con el gobernador Maximiliano Pullaro, y que tiene por objetivo jerarquizar la función directiva y consolidar equipos de conducción con formación, legitimidad y criterios pedagógicos claros”, afirmó Goity.

El ministro también recordó algunos datos destacados del mencionado proceso. “En el nivel secundario, la última convocatoria a concurso de ascenso data del año 2002. En los niveles inicial, primario y especial fue mediante resoluciones dictadas en el año 2014. Además, en esta instancia incorporamos la modalidad EEMPA, que había sido largamente postergada”.

Finalmente Goity destacó que “el ofrecimiento de cargos bajo la modalidad virtual, a través del sistema Mi Legajo durante los meses de enero y febrero, garantizó accesibilidad, trazabilidad y transparencia en todo el procedimiento, y garantiza el inicio de clase con todos los equipos directivos en funciones”.

Etapa final: toma de posesión en la institución educativa

Desde el Ministerio de Educación también se informa que el proceso de Concurso de Ascenso a Cargos Directivos culmina con la toma de posesión de las y los docentes en las instituciones educativas asignadas, instancia que materializa la asignación efectiva de los cargos de conducción conforme al orden de mérito establecido.

La toma de posesión se realizará pasadas las instancias de análisis de incompatibilidad de los listados publicados, y se prevé para el próximo 23 de febrero.