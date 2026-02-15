Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro abre el período de sesiones ordinarias de la Legislatura: la seguridad en el centro del mensaje

El gobernador inaugura el año legislativo con un discurso centrado en el orden, la autoridad del Estado y los desafíos institucionales.

15 de febrero 2026 · 10:46hs
En medio del fin de semana extra largo y luego de días de fuerte tensión por el conflicto policial en Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro encabeza la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.

Por primera vez desde la reforma constitucional sancionada el año pasado, el inicio del ciclo legislativo se realiza en febrero y no en mayo, lo que amplía el tiempo de trabajo parlamentario y permite poner en agenda temas considerados prioritarios, como la ley de Municipios, la renovación de la Corte Suprema provincial y una eventual reforma electoral.

Durante su mensaje, Pullaro remarcó que la nueva fecha “es una muestra simbólica de los cambios” impulsados en la provincia y la vinculó con una etapa de transformaciones profundas.

“Nos toca la responsabilidad de abrir este período en un momento de grandes e importantes reformas, que decidimos encarar sin especular”, afirmó.

Embed - 144° Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Santa Fe

El mensaje

En el inicio de su discurso, el mandatario evocó los 240 años del natalicio del brigadier Estanislao López, a quien definió como “el máximo prócer del federalismo argentino”.

Al recordar su figura, sostuvo que López gobernó en tiempos de violencia, fragmentación y ausencia de reglas claras, y destacó su convicción de que “cuando el Estado no ejerce autoridad, alguien ocupa ese lugar, y nunca lo hace para cuidar a la sociedad”.

“Sin orden no hay espacio para el ejercicio real de la libertad. Esa enseñanza no pertenece al siglo XIX, es una exigencia del presente”, subrayó.

Seguridad como eje central

Pullaro dedicó buena parte de su exposición a la problemática de la inseguridad y al combate contra el crimen organizado. Reconoció que, al asumir, la provincia atravesaba “una situación extremadamente crítica” y aseguró que el gobierno no intentó minimizarla.

“Durante años el crimen organizado avanzó y el Estado retrocedió en algunos territorios. Eso no se revierte con discursos ni con medidas aisladas”, señaló.

En ese sentido, destacó los avances logrados y afirmó que el cambio iniciado se consolidará con decisión política sostenida, planificación y acción estatal permanente.

Reconocimiento a la Policía

El gobernador agradeció el trabajo de la Policía y del servicio penitenciario, en un contexto marcado por recientes reclamos salariales y negociaciones con el Ejecutivo.

“A los hombres y mujeres de nuestra Policía y del servicio penitenciario quiero expresarles el profundo agradecimiento de este gobierno y del pueblo de Santa Fe”, expresó, y aseguró que el Estado seguirá trabajando para mejorar las condiciones laborales.

En desarrollo...

Pullaro Seguridad
