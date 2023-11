Pullaro asumirá la gobernación el 10 de diciembre y no un día antes como había planeado

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FtelenocheRos%2Fstatus%2F1722768495224525223&partner=&hide_thread=false MAXIMILIANO PULLARO, GOBERNADOR ELECTO,-- ASUMIRÍA EL 10 DE DICIEMBRE.



Si bien aun no está definido, la idea que se maneja es no asumir el 9, sino ver en qué momento del día 10 se puede hacer la ceremonia.#IvanaFux desde Santa Fe. pic.twitter.com/K9OEa9fwPf — Telenoche Rosario (@telenocheRos) November 10, 2023

De acuerdo a lo informado en Telenoche (El Tres), Pullaro asumirá el 10 de diciembre. Si bien aun no está definido, la idea que se maneja es no asumir el 9, sino ver en qué momento del día 10 se puede hacer la ceremonia. Es que si Pullaro asumiera ese viernes, no podría firmar decretos porque en rigor no sería gobernador en ejercicio, tampoco podría designar a sus ministros.