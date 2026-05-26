Argentina tuvo un martes perfecto en Roland Garros

Díaz Acosta, Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo y Comesaña avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino. También ganó Zeballos en dobles.

Roland Garros tuvo una jornada más que positiva para el tenis argentino este martes, con cuatro triunfos en el cuadro principal masculino y una victoria destacada en dobles.

El primero en salir a la cancha fue Facundo Díaz Acosta, quien mostró un sólido nivel para superar al chino Zhizhen Zhang por 6-1, 6-4 y 6-3, avanzando sin mayores sobresaltos a la segunda ronda.

Más tarde llegó uno de los duelos argentinos de la jornada, donde Román Burruchaga derrotó a Sebastián Báez por 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0, tras el abandono de Báez.

También festejó Juan Manuel Cerúndolo, quien venció al británico Jacob Fearnley en sets corridos por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7).

La jornada perfecta para los argentinos en singles la completó Francisco Comesaña, que derrotó al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4).

Zeballos también avanzó en dobles en Roland Garros

En el cuadro de dobles masculino, Horacio Zeballos, actual número 2 del ranking mundial en la especialidad, avanzó junto al español Marcel Granollers luego de vencer a la dupla compuesta por Marcos Giron y Márton Fucsovics por 6-3 y 6-2.

En contrapartida, Francisco Cerúndolo y Mariano Kestelboim quedaron eliminados tras caer por 5-7 y 2-6 en la primera ronda.

El segundo Grand Slam de la temporada se disputa desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio en el Stade Roland-Garros de París, en medio de tensiones entre los jugadores y la organización por cuestiones económicas y restricciones en las conferencias de prensa.