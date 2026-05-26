Roland Garros tuvo una jornada más que positiva para el tenis argentino este martes, con cuatro triunfos en el cuadro principal masculino y una victoria destacada en dobles.
Argentina tuvo un martes perfecto en Roland Garros
Díaz Acosta, Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo y Comesaña avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino. También ganó Zeballos en dobles.
Por Ovación
El primero en salir a la cancha fue Facundo Díaz Acosta, quien mostró un sólido nivel para superar al chino Zhizhen Zhang por 6-1, 6-4 y 6-3, avanzando sin mayores sobresaltos a la segunda ronda.
Más tarde llegó uno de los duelos argentinos de la jornada, donde Román Burruchaga derrotó a Sebastián Báez por 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0, tras el abandono de Báez.
También festejó Juan Manuel Cerúndolo, quien venció al británico Jacob Fearnley en sets corridos por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7).
La jornada perfecta para los argentinos en singles la completó Francisco Comesaña, que derrotó al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4).
Zeballos también avanzó en dobles en Roland Garros
En el cuadro de dobles masculino, Horacio Zeballos, actual número 2 del ranking mundial en la especialidad, avanzó junto al español Marcel Granollers luego de vencer a la dupla compuesta por Marcos Giron y Márton Fucsovics por 6-3 y 6-2.
En contrapartida, Francisco Cerúndolo y Mariano Kestelboim quedaron eliminados tras caer por 5-7 y 2-6 en la primera ronda.
El segundo Grand Slam de la temporada se disputa desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio en el Stade Roland-Garros de París, en medio de tensiones entre los jugadores y la organización por cuestiones económicas y restricciones en las conferencias de prensa.