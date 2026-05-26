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Belgrano campeón: la polémica por el ninguneo de periodistas porteños al fútbol del interior

Hernán Castillo descalificó a varios jugadores del Pirata y el delantero Lucas Passerini le respondió: "Cerrá bien el orto. Comentarios mala leche". Flavio Azzaro, en tanto, calificó la histórica consagración como una “copa pedorra”.

Ovación

Por Ovación

26 de mayo 2026 · 18:22hs
Belgrano campeón: la polémica por el ninguneo de periodistas porteños al fútbol del interior

Belgrano consiguió el único título de Primera División de su historia. El estadio Mario Alberto Kempes fue escenario de una gran definición del torneo: el Pirata le dio vuelta el partido a River en los minutos finales y una multitud celebró en las calles de Córdoba. Sin embargo, en parte del periodismo deportivo porteño el eje no pasó por dimensionar la conquista del campeón, sino por descalificar a sus futbolistas y minimizar el valor del torneo tras la derrota del Millonario.

La polémica tuvo dos protagonistas centrales: Hernán Castillo y Flavio Azzaro. El primero cuestionó, con comentarios personales, a varios integrantes del plantel que acababa de consagrarse. El segundo directamente le bajó el precio al campeonato obtenido por Belgrano, al definirlo como una “copita” y “copa pedorra”.

Las expresiones encendieron la bronca de los hinchas del Pirata, de los medios cordobeses (el diario La Voz tituló "Azzaro ninguneó a Belgrano y quedó expuesto") y también provocaron la reacción de Lucas Passerini, uno de los futbolistas del plantel campeón. En medio de los festejos, el delantero interrumpió la celebración para responderle a Castillo a través de su cuenta oficial de X.

Hernán Castillo descalificó a los jugadores de Belgrano campeón

Mientras analizaba la derrota de River y la consagración de Belgrano, el periodista Hernán Castillo apuntó contra algunos de los principales jugadores del equipo cordobés. Su intervención no se limitó al análisis futbolístico: eligió describirlos en términos despectivos.

“Del equipo de Belgrano que le ganó a River estaba el Mudo Vázquez, que jugaba en China hace seis meses... ¡En China! Allá vamos, nos ponemos en forma y jugamos nosotros. En China jugaba. Ese trabó, le ganó a un pibe de 18 años y después puso la pelota de gol. Zelarayán, que juega parado... Uvita Fernández, que está más gordo que yo... Passerini, no se mueve tres metros para acá y tres metros para allá... todos esos te ganan el partido”, sostuvo Castillo durante una transmisión en vivo.

La frase comenzó a circular rápidamente en redes sociales este lunes, en momentos en que el plantel de Belgrano recorría Córdoba en una caravana multitudinaria para celebrar el campeonato. En ese contexto, Passerini se enteró de los comentarios y decidió responder.

“Cerra bien el o... Comentarios mala leche”, escribió el delantero desde su cuenta oficial, @LGPasserini.

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La respuesta de Passerini expuso el malestar de un plantel que, todavía en plena celebración, se encontró con cuestionamientos de periodistas porteños que no apuntaban al desarrollo del partido ni al rendimiento colectivo, sino a ridiculizar a quienes acababan de derrotar a River y levantar la copa de campeón: un club del interior del país.

El pedido de disculpas de Hernán Castillo tras la respuesta de Passerini

Al día siguiente del posteo del delantero, Castillo respondió públicamente y reconoció que sus comentarios habían sido despectivos. En su mensaje, atribuyó sus expresiones al enojo por la caída de River y pidió disculpas al jugador de Belgrano.

“Hola Lucas, tenés toda la razón. Te pido disculpas públicas y podes no aceptarlas porque estuve para el o... Con el enojo con River fui despectivo y estuve pésimo. Reitero el pedido de perdón y entiendo que no lo aceptes”, escribió el periodista.

La retractación llegó después de que las declaraciones del periodistas ya se hubieran viralizado dejando una vez más al descubierto cómo una derrota de River o Boca habilita en determinados espacios del periodismo deportivo concentrado en Buenos Aires a desmerecer al rival del interior que los elimina o les gana una final.

Flavio Azzaro también minimizó el título de Belgrano: "Es una copa pedorra"

La reacción contra Castillo no fue la única polémica que dejó la consagración de Belgrano. Mientras Córdoba celebraban una jornada histórica, Flavio Azzaro también decidió poner en duda el valor del campeonato obtenido por el Pirata.

Azzaro comenzó su análisis enfocándose en River. Se mostró “anonadado” por la derrota y habló de “una de las gallineadas más grandes de la historia de River”. Comparó la caída con la final perdida ante Flamengo y recordó la Promoción de 2011, precisamente ante Belgrano.

La controversia creció cuando dejó de evaluar el golpe sufrido por el equipo millonario y pasó a desmerecer directamente el logro del campeón.

“Esto no es un campeonato, es una copita”, afirmó. Luego agregó: “Belgrano no está ni cerca de ser el mejor equipo del fútbol argentino”. Y fue todavía más lejos al calificar esas competencias como “copas pedorras”.

El periodista también puso bajo cuestionamiento a otros campeones recientes para sostener su postura. “¿Cuáles son los últimos campeones del fútbol argentino? Platense… no se acuerda nadie de cuatro jugadores. Estudiantes que entró octavo y hoy Belgrano de Córdoba. Pero Belgrano no está ni cerca de ser el mejor equipo del fútbol argentino. El fútbol argentino está muerto en vida”, expresó.

En medio de sus críticas, Azzaro admitió que Belgrano “pudo haber sido un justo campeón”. La frase expuso la contradicción de su planteo: reconoció el mérito deportivo del equipo cordobés, pero al mismo tiempo desvalorizó el torneo que ese equipo ganó en la cancha, tras imponerse en una final ante River.

Belgrano Castillo Lucas Passerini
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