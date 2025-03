Pullaro confirmó que este jueves comienzan las obras de construcción del nuevo puente entre Santa Fe - Santo Tomé

El gobernador precisó, frente a los medios presentes, que a partir de ese momento comenzarán a correr los plazos establecidos para la obra.

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: cómo será la obra que comenzaría en marzo con cuatro frentes simultáneos

“El jueves firmo junto con el ministro Enrico el inicio de obra del nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé. Comenzará con los estudios de suelo, pero ya empiezan a correr los plazos de la obra”, explicó.

pullaro.jpg El gobernador Maximiliano Pullaro

Además, destacó que esta obra es una inversión clave para la provincia, ya que el puente carretero actual ha sido una “historia de nunca acabar”, con roturas recurrentes que requieren atención constante.

“El puente carretero es una inversión que debió haber hecho Nación, que no la hizo. Yo estoy cansado de reclamar, como lo hicieron otros gobernadores e intendentes. Hay que ser honesto, austero y eficiente, con esos valores que llevamos adelante la gestión pública es que nosotros vamos a hacer el puente Santa Fe - Santo Tomé”, afirmó el gobernador.

Características de la obra

El nuevo puente constará de tres sectores principales:

Las cabeceras y obras complementarias en Santa Fe y Santo Tomé.

El puente de 1.300 metros de longitud sobre el río Salado.

Reconfiguración del tránsito en la cabecera de Santo Tomé.

nuevo puente santa fe santo tome 2.jpg El nuevo puente Santa Fe- Santo Tomé

El puente existente se utilizará para el ingreso a Santo Tomé con dos carriles, mientras que el nuevo puente se destinará al tránsito que cruza hacia Santa Fe, también con dos carriles.

En Santa Fe, se demolerá el pavimento actual debido a su deterioro y se construirán dos nuevas calzadas de 9,30 metros de ancho, con carriles de 3,65 metros y banquinas de 2 metros. Además, se incorporarán iluminación, bicisendas y parquización.

En Santo Tomé, el plan incluye cambios en el sentido del tránsito, restringiendo giros en calle Mitre y modificando la circulación de la Avenida Mitre en sus últimas cuadras antes del puente Carretero, que pasará a ser de sentido único sur-norte.

La obra pública como generadora de empleo

Pullaro enfatizó la importancia de la obra pública no solo como una inversión en infraestructura, sino también como un motor para el empleo. “Nosotros creemos en la obra pública, no es un gasto. Para nosotros, la obra pública sostiene el empleo. No solo hay que mirar el equilibrio en las cuentas del Estado, sino que hay que mirar a la provincia en su conjunto y al sector privado”, afirmó.

En ese sentido, destacó que actualmente hay cerca de 40 mil personas trabajando en la obra pública en Santa Fe, y advirtió que si el Estado se retira, esas personas pasarían a engrosar las filas del desempleo. “Hoy tenemos cerca de 40 mil personas trabajando en la obra pública. Si el Estado se retira, pasarían a engrosar la cantidad de desempleados que hay en Santa Fe”, señaló.

Además, el gobernador resaltó que Santa Fe es una de las provincias que más ha logrado sostener el empleo en un contexto nacional complejo. “No es casual que la provincia de Santa Fe, en un momento muy difícil y muy duro de la República Argentina, haya logrado sostener el empleo. Es porque hubo una administración que equilibró las cuentas públicas y después invirtió”, afirmó.

Finalmente, Pullaro destacó que la provincia está “inyectando a la economía” unos 150 mil millones de pesos, lo que impacta directamente en la generación de trabajo y en la planificación de un programa de gobierno claro. “Eso es trabajo, planificación, es un programa de gobierno. Somos socios estratégicos del sector privado”, concluyó.

Reclamo a Nación por las rutas nacionales

Pullaro también se refirió a la situación de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, reiterando su reclamo a la Nación para que se haga cargo de su mantenimiento o, en su defecto, las ceda a Santa Fe. “Esperamos que Nación se haga cargo y responsable de las obras más importantes. Pero pedimos algo más simple: que desmalece las rutas nacionales, que las iluminen y que tapen los pozos. Y si no, que nos las cedan a las provincias”, expresó.

El gobernador señaló que es difícil explicarles a los vecinos por qué la provincia no puede intervenir en rutas como la 11, 34, 33 o 178, que son de jurisdicción nacional. “A mí me cuesta mucho explicarle a los vecinos de esas rutas que no podemos intervenir. Entonces, pedimos que nos las cedan para que podamos presentar un programa de mantenimiento”, sostuvo.