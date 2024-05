Pullaro criticó la discriminación a universidades: "El gobierno nacional es unitario y porteñocéntrico"

“Realmente me molestó, porque una vez más el gobierno nacional es centralista, unitario y porteñocéntrico, en un reclamo genuino que tiene que ver con la educación pública en la República Argentina, luego de que hace unos días atrás estudiantes, docentes y toda la sociedad en su conjunto salió a reclamar los recursos que se necesitan para mantenerse en funcionamiento de la universidad pública y el gobierno claramente escuchó. En el día de ayer a la Universidad Nacional de Buenos Aires, lo cual no decimos que esté mal, le dan 270% de recomposición del gasto comparativamente con el año pasado, pero las universidades de mi provincia, de la provincia de Santa Fe, le dieron un 105% de recomposición de los recursos para este año. Una vez más decimos que no es justo para quienes vivimos en el interior de la República Argentina, para quienes nos esforzamos, para quienes producimos y para quienes sostenemos este sistema federal, no es justo y no está bueno”, expresó este jueves el primer mandatario santafesino durante el lanzamiento del programa provincial Prosumidores 4.0.