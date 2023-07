Pullaro, en el cierre de campaña en Armstrong: "Santa Fe será la protagonista del cambio en la Argentina"

"Acá está la innovación, decenas de empresas que producen cosechadoras, sembradoras, desmalezadoras, tolvas, carros, etc. Empresas que comenzaron siendo talleres o pequeños emprendimientos familiares, hoy exportan al mundo con la mejor tecnología. Conozco a muchos de sus dueños, muchos de ellos siguen viviendo en la ciudades que los vio nacer, porque son de acá, invierten acá, generan empleo, y quieren estar cerca de su empresa. En Argentina, el sector de maquinaria agrícola se encuentra compuesto por más de 1100 empresas”, expresó.

Junto a él estuvo su vicepresidente, Gisela Scaglia, integrante del PRO y persona de confianza de Horacio Rodríguez Larreta.

Santa Fe concentra el 44 % de las fábricas de maquinaria agrícola del país y lidera el crecimiento en este sector. En 2021, el rubro logró un crecimiento del 25 % y alcanzó la mayor producción de los últimos 25 años.

“Hoy nos interpela respecto de la importancia de sostener altos grados de excelencia y performance en los productos y en las empresas a fin de no perder la posición lograda y mantenerse competitivos en el mercado local e impulsar una estrategia inteligente de inserción en los mercados internacionales", destacó Pullaro.

Las ciudades de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas, Casilda, Montes de Oca, ubicadas en el departamento Belgrano, lideran el ranking de localidades con mayor número de empresas del sector en la provincia.

"Este importante complejo productivo de nuestra provincia resulta relevante en la conformación de la matriz productiva y en su contribución a la producción provincial”, detalló.

"Conscientes de la rapidez de los cambios y disrupción constante de tecnologías exige a las empresas adaptarse e innovar para no quedarse atrás, desde el gobierno provincial apuntalaremos con programas y creativas políticas públicas al sector para abordar de manera integral los desafíos de la Industria 4.0 y el desarrollo exportador”, continuó.

“Hablar de la Infraestructura para la producción, Formación para el trabajo con énfasis en las tecnologías emergentes, Fortalecimiento de los conglomerados productivos, Impulso a la internacionalización de empresas con mayor valor alegrado, Innovación financiera, Fomento de la Inversión y Desarrollo sostenible serán los ejes transversales de nuestra política de desarrollo productivo. Hablar lo que produce Santa Fe en materia de cereales, leche, carne, biodiesel. La importancia de los puertos”, enfatizó.

“Estar rodeado de campo y de industrias, de paneles solares, en el último día de campaña, firmando el compromiso con el campo, la producción, es un mensaje de esperanza, porque tenemos una provincia extraordinaria, con gente trabajadora, que construye desde el esfuerzo y no desde la dádiva. Los santafesinos queremos que nos dejen producir, los santafesinos no quieren planes, queremos trabajar de lo que sabemos hacer. Y yo voy a defender a Santa Fe y vamos a ser una provincia líder a nivel nacional. El Cambio que se viene en el país, que va a terminar con el populismo va a tener a Santa Fe como protagonista. Vamos a tener a una Santa Fe con poder. No tengan dudas que Santa Fe Puede”, finalizó.