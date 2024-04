Pullaro, sobre los menores y delitos extremos: "Quienes crean que son víctimas de un sistema injusto, que se los lleven a su casa"

Pullaro confirmó que analiza un indulto para policías condenados y no descartó un toque de queda en Rosario

En ese marco, recordó que el crimen de Bruno Bussanich (el playero asesinado a sangre fría) fue cometido por un menor de edad. Reclamo la modificación "del código penal" y postuló de forma enfática: "Un menor que comete un delito de mayor, tiene que ser y debe ser juzgado como mayor". Para que eso ocurra, repitió más adelante, "tenemos que reformar la ley".

"Yo quiero hacer una reflexión en ese sentido" dijo Pullaro ante periodistas del norte provincial, y planteó: "Tenemos que ser prácticos y tenemos que ser pragmáticos para resolver este problema que tenemos hoy en Argentina".

Para el mandatario provincial, "en Argentina no puede seguir debatiéndose sobre las consecuencias de por qué muchas personas son llevadas a cometer los delitos que cometen", y consideró: "Porque hay muchas personas que vivieron las mismas situaciones, pero no cometen esos delitos extremos".

En ese contexto, el gobernador sugirió que aquellos que consideren que estos menores de edad son víctimas de un sistema injusto, deberían llevarlos a sus propios hogares.

"Si muchos creen que los menores que cometen delitos son víctimas de un sistema injusto, que se los lleven a su casa", afirmó Pullaro; y acentuó: "Que se los lleven a su casa".

Pullaro: "Un pibe de 14 años que agarra un arma, va y mata, sabe lo que está haciendo"

Consultado sobre si la edad de imputabilidad debería bajar a 16 o 14, definió: "Menor que comete un delito de mayor, que sea juzgado como mayor. Si vos agarrás un arma y estás dispuesto a matar, por más que tengas la edad que tengas, sabes que estás haciendo un daño. Y el Estado te tiene que condenar y tenés que pagar tu pena, porque le arruinaste la vida de una familia".

pULLARO.jpg Pullaro estuvo en Reconquista, en el acto por oficial por Malvinas.

Para Pullaro, "un pibe de 14 años o de 15 años, que agarra un arma, va y mata, sabe lo que está haciendo. Entonces, con eso tenemos que ser muy, pero muy claros. Porque si no, no vamos a resolver el problema".

Señaló que las "organizaciones criminales, desde la cárcel, pretenden golpear a un gobierno que los está poniendo en jaque, que los está acorralando".

"A mí me tocó meterlos presos, cuando fui ministro de Seguridad, y no reaccionaron. Le dimos condenas ejemplares, a muchos le dimos condena perpetua, a otros le dimos condenas asimilables a la de Robledo Puch. Y no reaccionaron", recordó.

También rememoró que no reaccionaron los grupos narcos cuando se les secuestraron los bienes y se los remataron para resarcir a las víctimas. "¿Cuándo reaccionaron? -se pregunto Pullaro- cuando los aislé en la cárcel. Porque los tipos están perdiendo poder. Entonces nos marcan que ese es el camino y tenemos que seguir adelante para quebrar las organizaciones criminales y para permitirles que nos permitan vivir en paz, que los chicos puedan ir a la escuela, que los trabajadores puedan salir más tranquilos de su casa".