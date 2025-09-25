Uno Santa Fe | Colón | Colón

Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión en la que se habría confirmado que José Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es José Alonso

25 de septiembre 2025 · 08:29hs
Vignatti no será candidato a presidente de Colón y su lugar lo ocupará José Alonso.

Lo que era un secreto a voces, se habría terminado de confirmar en las últimas horas. Y tiene que ver con la candidatura de José Vignatti a las próximas elecciones en Colón.

Vignatti no será candidato a presidente

La información que dio a conocer Radio Gol 96.7, indica que finalmente Vignatti no será candidato a presidente y su lugar será ocupado por José Alonso.

Resta saber si Vignatti será candidato a vicepresidente o directamente apoyará la lista pero sin ocupar ningún cargo. La novedad tiene que ver con que el histórico Patricio Fleming no formará parte de la lista.

Y uno de los candidatos a vicepresidente será Matías Vidoz. Pero también habría que definir las otras vicepresidencias como el resto de la lista.

Las elecciones en Colón se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre y se especula con que serán varias las listas que formarán parte de los comicios.

