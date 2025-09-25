Grassi propone a los acreedores de Vicentín pagarles hasta el doble de la deuda en dólares: tienen 30 días para decidirse

Por primera vez en la historia argentina se propone un recupero del 200% de un pasivo concursal. La Justicia abrió este jueves el cram down (última instancia de salvataje antes de la quiebra), que termina el 31 de octubre

El juez del concurso de Vicentín , Fabián Lorenzini, habilitó este jueves el cram down o salvataje judicial (que es la última instancia de salvataje para evitar la quiebra del grupo agroexportador) y Grassi SA presentó al instante la primera propuesta de pago a los acreedores que tiene la novedad de que por primera vez en la historia argentina, acreedores pueden recuperar hasta el 200% de su deuda concursal. Hasta ahora, es la única presentada.

Ahora los acreedores, tienen hasta el 31 de octubre para definirse y el interesado por quedarse con Vicentin que consiga primero que su propuesta tenga el aval de la mitad más uno de los acreedores y dos tercios de las acreencias se hará cargo de todos los activos de Vicentin. Así que los acreedores tienen 30 días para decidirse, pero en el caso de la propuesta de Grassi el plazo también es importante, porque quienes primero se anoten tendrán la posibilidad de optar por las mejores de cobro dentro del menú de opciones que ofreció.

"Una salida concreta para todos los acreedores: recupero sin pérdida de poder adquisitivo y continuidad operativa", titula Grassi S.A. la propuesta a los acreedores su propuesta en el marco del proceso de cramdown de Vicentin.

El modelo se apoya en tres ejes centrales: en primer lugar, la conversión de los créditos verificados en pesos a dólares, es decir, todos los pasivos en pesos se convierten a dólares al tipo de $60,78 (10/02/2020 fecha de presentación concursal).

En segundo lugar, todos los acreedores integran una única categoría y pueden elegir, dentro de un menú de opciones, la alternativa que mejor se adapte a sus intereses.

Y, en tercer lugar, aquellos acreedores que apuesten por la continuidad de la nueva Vicentin—comprometiendo la entrega de granos o con financiamiento— cuentan con la posibilidad de recuperar la totalidad de su acreencia. Para aquellos que decidan participar del abastecimiento de granos.

"En un país como la Argentina, donde operan las mayores agro-traders del mundo con posiciones consolidadas y muchos años de experiencia, el aporte de granos a la nueva Vicentin le permitirá competir en igualdad de condiciones. Ese respaldo de los acreedores se traduce en un hecho inédito: la posibilidad de recuperar, en algunos casos, hasta el 200% de los créditos (convertidos a dólares), monto que representa probablemente uno de los recuperos más importantes de la historia concursal argentina", sostinen desde Grassi SA.

Las alternativas consisten:

1) Abastecimiento de soja directo: por cada USD 1.000 de crédito, 200 toneladas a entregar en 10 años, con un recupero de hasta el 200% del crédito original en convertido a dólares. Con cupos limitados, hasta 3,5 millones de toneladas de soja por año.

2) Fideicomisos de apoyo para abastecimiento directo: para quienes no puedan originar todo el volumen, posibilidad de delegar hasta el 70% en un fiduciario, con recuperos estimados entre 80% y 120%.

3) Opción de abastecimiento con anticipo financiero: posibilidad de obtener hasta USD 25.000 de anticipo por acreedor, con recuperos de hasta 140% del crédito original en convertido a dólares.

4) Alternativas propuestas para acreedores que no comercializan soja habitualmente: opción de dichos acreedores de participar mediante fideicomisos, recibiendo un anticipo financiero o asegurando un piso mínimo de recupero.

Opciones de quita y espera

Además del abastecimiento granario, la propuesta ofrece un menú de alternativas para los acreedores que prefieran un esquema de cobro en dinero.

"Son opciones flexibles, con distintos niveles de recupero y plazos, y con la posibilidad de acceder a mejoras significativas para quienes decidan financiar capital de trabajo y apostar por la continuidad de la empresa", aseguran.

La propuesta también contempla el antecedente de un importante mercado secundario de deuda, donde los precios llegaron a ubicarse en torno al 10% al contado

1) Pagos en 10 años con recuperos del 30%, 35% o 40% del crédito original en convertido a dólares, según la alternativa elegida.

2) Mejora por financiamiento: los acreedores que aporten fondos para capital de trabajo pueden alcanzar recuperos de hasta el 100% de su crédito del crédito original en convertido a dólares. Se trata de un menú de créditos con distintos plazos y tasas de mercado, respaldados con garantías vinculadas a la exportación y a las prefinanciaciones.

3) Pagos inmediatos del 9%, 10% u 11% en distintos plazos de pago, con cupos limitados a USD 3 millones.

Como parte del menú también se incluye la opción de capitalización en acciones de Vicentin, hasta un 30% del capital social a una condición de canje fijada mediante el aporte del crédito a un Fideicomiso, con derecho de recompra por parte de Grassi S.A.

"Cabe destacar que algunas opciones contemplan cupos máximos, ya sea en abastecimiento o en pagos inmediatos, en línea con la estrategia empresaria y con las posibilidades financieras reales, lo que asegura que la propuesta sea seria, cumplible y sostenible", sostiene Grassi SA.

"En definitiva, el objetivo central es reconocer y recompensar a los acreedores que decidan apostar por la continuidad de la empresa: tanto quienes acompañen con granos como quienes lo hagan con financiamiento tendrán acceso a condiciones de recupero superiores, en una verdadera alianza para reconstruir a Vicentin y devolver confianza a toda la cadena agroexportadora", amplió.

Presentación y contacto

El detalle completo de las alternativas se encuentra disponible en el sitio www.cramdownvicentin.com. Allí es posible modelar distintos escenarios de recupero según cada acreedor (CUIT) o a través de simulaciones con valores generales, lo que permite identificar la opción que mejor se adecúa a cada perfil de acreencia.

La propuesta está siendo presentada en forma individual a todos los acreedores por el equipo de Grassi S.A. y el Estudio Casanova, quienes han contado con la asistencia de los Dres. Marcelo Barreiro y Mario Holand para la confección de la misma y transitar el proceso de Cramdown.

Tanto en la web como en los contactos personales se profundiza el procedimiento para la emisión del voto.