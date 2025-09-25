Uno Santa Fe | Santa Fe | jueves

Un jueves a puro sol en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

25 de septiembre 2025 · 07:49hs
El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.1º, ST: 12.5º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien se observa una configuración similar a la de ayer, con corrientes de aire frío en altura, en superficie comienzan a ganar presencia los aportes más cálidos. Esta situación genera que nuevamente tengamos una jornada soleada de condiciones buenas y estables, con temperaturas en gradual ascenso y tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente a partir de mañana, con aumento de la nubosidad y alguna posibilidad de lluvias débiles entre la madrugada y la mañana del día sábado. No obstante ello, hacia la tarde las condiciones deberían comenzar a mejorar con tendencia a despejarse y descenso de los registros térmicos hacia el domingo.

Viernes con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones estables, con tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente a lo largo de la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 12º y máxima 27º. Vientos moderados a regulares por momentos predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera con un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde. Condiciones inestables a algo inestables y mejorando gradualmente a lo largo de la jornada con alguna posibilidad de lluvias débiles entre la madrugada y la mañana, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas en descenso durante el día: mínima 13º y máxima 22º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, rotando del oeste/noroeste y luego al sur/suroeste.

Por último domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas en descenso de las mínimas, 9º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves del sector oeste/suroeste.

