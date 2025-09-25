Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los jugadores de Colón que tampoco serían convocados para visitar a Estudiantes (BA)

Ezequiel Medrán toma decisiones lógicas para la recta final en Colón y dejaría al margen a varios jugadores para probar a otros ante Estudiantes (BA)

25 de septiembre 2025
Colón se prepara para la 33ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional, cuando este sábado, desde las 17.30, visite a Estudiantes (BA) ya con la tranquilidad de tener asegurada la permanencia. El equipo transita las últimas estaciones de un torneo que lo tuvo a maltraer.

Con ese objetivo cumplido, la atención pasa ahora por intentar cortar la racha negativa de nueve partidos sin triunfos (siete derrotas y dos empates) y cerrar el año de manera digna (la mala imagen a esta altura no va a cambiar). En ese marco, el entrenador Ezequiel tomó decisiones en la designación de los convocados.

Decisiones en Colón para visitar a Estudiantes (BA)

En la pasada jornada dejó afuera a Emmanuel Gigliotti, que transita los últimos días antes de su retiro, lejos de los flashes del inicio –así y todo es el goleador del equipo, con siete–. Ahora por lo que pudo saber unosantafe se sumarían el arquero Tomás Giménez (concentraría por primera vez Lucas Cuffia, que viene de entrenar con la Selección Sub 20 del Ascenso) y, posiblemente, Oscar Garrido y Gonzalo Bettini, dos futbolistas que finalizan su vínculo en diciembre y que no continuarían. Es probable que haya varios más.

La idea es clara: dar lugar a los juveniles y, al mismo tiempo, empezar a proyectar el futuro inmediato. Medrán entiende el escenario y el recambio aparece como una consecuencia natural en este tramo del campeonato. Sin embargo, la situación no se reduce a un simple banco de pruebas. El DT es consciente de que su continuidad también está en juego y que, más allá de la lógica apuesta por los pibes, Colón debe ser competitivo y mostrar algo más.

El desafío no será menor. El Sabalero se presentará en Caseros con la mochila de más de dos meses sin victorias y con la urgencia de demostrar que aún puede dar respuestas. Para los hinchas, cada partido se vive como un termómetro de lo que puede venir en 2025, mientras que para los jóvenes, este cierre de campeonato representa una oportunidad única para mostrarse.

De esta manera, Colón viajará a Buenos Aires con la premisa de empezar a construir el mañana. El encuentro ante Estudiantes (BA) será, entonces, una doble prueba: cortar la racha, dar señales de renovación y abrir el crédito de Medrán, que se fue cerrando cada vez más.

Colón Estudiantes (BA) Ezequiel Medrán
