Pullaro prometió prisión perpetua para quienes generaron terror en Rosario con "ataques cobardes"

El gobernador Pullaro aseguró que el Estado provincial no va a escatimar recursos para dar con los autores y dijo que "se van a pudrir en la cárcel"

Luego de haber expresado su solidaridad con los familiares de cada víctima de “ataques cobardes”, el gobernador señaló que el primero de los hechos ocurrió el sábado 2 de marzo, cuando desde un auto le dieron nueve tiros a un colectivo que trasladaba a agentes penitenciarios de la cárcel de Piñero. “Tal vez, no tomó la relevancia que entendíamos que tenía, pero mando un abrazo al personal”, añadió.

“Quiero reconocer el inmenso trabajo que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación. Trabajamos para dar con los responsables de estos cobardes ataques. Quiero destacar a las unidades de la PDI y de las fuerzas que nos permitieron avanzar de manera importante en estas causas que tanto duelen, que tanto conmocionan, que buscan generar terror”, aseguró.

Pullaro manifestó que los atentados son la reacción de las organizaciones criminales al endurecimiento de las condiciones de detención, que les afecta su comunicación con el resto de sus bandas. “En ningún momento habían tenido una reacción de estas características, tan desproporcionada y desmedida. En estos hechos, la lógica es que nos quieren hacer tener miedo a nosotros, al gobierno, pero a la sociedad fundamentalmente”, dijo.

“Si antes no reaccionaron cuando se los detuvo, cuando sacamos sus bienes, cuando se les dieron condenas ejemplares, ahora sí reaccionaron porque se les estaba terminando su negocio, el que conducían o conducen desde las unidades penales de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Federal. Entendemos desespera a los violentos, que no tienen ningún amor por la vida ni la sociedad, perder el control de sus organizaciones por no tener un contacto con el afuera, por las medidas que se tomaron y que se van a seguir sosteniendo en la provincia y a nivel federal también”, concluyó.

El gobernador subrayó: “No vamos a escatimar recursos para dar con los responsables materiales que aún faltan identificar. Avanzamos muchísimo, pero no voy a dar datos. Queremos dar con los responsables intelectuales, pero para eso queremos decirle a la sociedad que el gobierno ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes den datos certeros y nos permitan saber quiénes son los que planificaron y quiénes los ejecutaron”.

“A todos, a quienes se animaron a cruzar esta línea y terminaron con la vida de inocentes y trabajadores, debemos decirles que vamos a dar con cada uno de ellos y van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel. Van a tener la pena de prisión perpetua. El gobierno provincial va a poner todos los recursos para dar con los autores materiales e intelectuales. Vamos a poner todos los esfuerzos para que no quiebren la determinación del Estado nacional y provincial. Vamos a trabajar fuertemente para recuperar la paz y la normalidad. Sepan que hay una decisión y determinación inquebrantable de terminar con las mafias en Santa Fe”, finalizó.

