Pullaro y la paritaria docente: "Vamos a trabajar por el salario pero en condiciones que no son fáciles"

El gobernador electo encabezó la primera reunión interministerial. Advirtió que "tendremos que reducir los gastos que tiene el Estado" y afirmó que "la provincia no está bien financieramente".

En conferencia de prensa y ante la consulta de UNO Santa Fe, Pullaro se manifestó sobre la paritaria docente que se abrirá en enero, admitiendo que "se trabajará sobre el salario de los docentes pero en condiciones que no son fáciles".

A su vez, advirtió que la quita de ganancias votada en el Congreso de la Nación "sacó muchos recursos a Santa Fe" y afirmó que "la provincia no está bien financieramente". El mandatario provincial habló de "los principales problemas que tiene la sociedad santafesina", ahondando en "la seguridad pública, la educación y la caída del nivel educativo, y además la generación de empleo".

pullaro 2.jpg El gobernador electo, Maximiliano Pullaro, junto a su gabinete.

Haciendo una lectura de la macroeconomía nacional a la actualidad, Pullaro manifestó: "Argentina no está bien hace mucho tiempo, tenemos un alto nivel de inflación con algunos meses de recesión que nos llevan al peor de los escenarios de estanflación. Nosotros deberemos trabajar como lo prometimos en la campaña en tener un Estado mucho más eficiente".

Lo que se destaca de su testimonio es el momento que se refiere al recorte de gastos en la administración pública: "Tendremos que reducir los gastos que tiene el Estado, por eso hablaba de la austeridad y la honestidad que tenemos que tener los funcionarios. Ser más eficiente significa optimizar los recursos que tenemos y esos recursos deben transformarse en darle los servicios a la gente que necesita pero a su vez gastando menos".

"Santa Fe es una provincia que tiene mucho potencial, tiene campo, tiene industria, la cual vamos a potenciar para generar empleo. Asumimos una provincia con un déficit fiscal muy importante que lo reconocen las propias autoridades del gobierno saliente en alrededor de 200 mil millones de pesos que es muchísima plata. Por supuesto que son momentos difíciles pero vamos a ponerle toda la energía para salir adelante", continuó.

Paritaria condicionada

Ante la consulta sobre su visión acerca de la paritaria que se viene, Pullaro indicó: "En la paritaria se van a discutir muchas cosas. Hoy el futuro ministro de Educación dijo que vamos a empezar a discutir con los docentes la primera semana de enero porque queremos que las clases empiecen en febrero. Ya se definirá la fecha pero queremos cumplir o superar los 180 días de clases. La provincia no está bien en lo que tiene que ver con las finanzas, indudablemente vamos a trabajar para sostener el salario de los trabajadores pero en unas condiciones que no son fáciles".

Sobre la quita de Ganancias sancionada en el Congreso, el mandatario provincial subrayó: "Hubo una ley que votaron los legisladores del justicialismo en el Congreso que le resta muchos recursos a la provincia de Santa Fe, a eso lo vamos a discutir. Vamos a ponerle toda la voluntad de utilizar todas las herramientas financieras para que los empleados públicos puedan estar bien".

Se elimina la no repitencia

Consultado por las primeras medidas que tomará ni bien asuma el cargo, Pullaro destacó el tema seguridad: "Vamos a sacar a los policías a las calles y vamos a tener reuniones con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para empezar a ver los barrios más conflictivos que tenemos en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, que son los lugares con mayor violencia que estamos viendo en este momento.

En segundo término, el gobernador electo anticipó que se firmará el decreto de no repitencia en las escuelas de Santa Fe. "Se termina el avance continuo, chico que no aprende chico que no va a pasar de grado en nuestra provincia. Vamos a tomar decisiones en materia de educación para mejorar la calidad educativa en la provincia de Santa Fe".

A propósito de la situación del transporte y la crisis cíclica, Pullaro expresó: "Estuvimos con la vicegobernadora el lunes pasado junto al próximo ministro del Interior, Guillermo Francos, y le planteamos el problema del transporte urbano e interurbano en la provincia y en el país con la inequidad de los subsidios. No puede ser que en el conurbano bonaerense se pague cuatro veces menos el boleto de lo que se paga aquí con mejores frecuencias y con un transporte diferente".

Concluyendo sobre las exigencias a sus funcionarios, Pullaro remarcó: "Vamos a trabajar en la forma de llevar adelante la gestión, que se va a basar en pilares como la honestidad, la austeridad y como el trabajo permanente. Ponerle el pecho, dejarle muchas horas de nuestro tiempo para sacar a la provincia adelante. La gestión se va a basar en la planificación y en la construcción de políticas públicas que nos permitan llevar adelante a través de datos fehacientes poder corregir el rumbo del Estado mejorando todos los indicadores en las principales problemática".