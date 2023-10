Qué es y en qué creen los evangélicos, la religión que moviliza a unos 70.000 santafesinos

Lutero argumentó que la salvación no puede obtenerse por la compra de indulgencias, a través de obras de caridad, haciendo peregrinajes, ni realizando alguna obra de piedad y devoción. Él dijo que la salvación era un acto de Dios, dado por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Dios ya brindó la salvación a través del nacimiento, vida, muerte, y resurrección de Jesús; la salvación es por medio de la fe, no a través de las obras. El segundo gran tema de la reforma es el sacerdocio a todos los fieles. Esto significa que los cristianos no necesitan un intermediario entre ellos y Dios, es un derecho y deber de todos los cristianos tener una relación propia con Dios, leer la Biblia, adorarlo en sus respectivos idiomas, y orar directamente a Dios en vez de a través del esfuerzo de algún tercero.

Sobre sus creencias, contó: "No le pedimos a la virgen. Uno de los puntos que planteó el cura Lutero es que las escrituras son la máxima autoridad no un hombre. Esa reforma la presentó frente al Papa, decía que estas escrituras tenían que gobernar la Iglesia, ahí encontrás que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, entonces no hay otro que nos conecte con el padre más que él. Eso es lo que enseñamos, reconocemos y valoramos, las obras que tuvieron origen a través de María, Dios la usó como una herramienta para el nacimiento de Jesús pero no la adoramos ni la veneramos. Tampoco hacemos imágenes".

evengelimos religión santafesinos (1).jpg

"Claro que creemos que Dios hace milagros, que es el mismo de ayer, hoy y por siempre, que sigue sanando a los enfermos, trayendo libertad a los cautivos, pero no es el eje del evangelio, es una consecuencia y Dios sana a quien quiere. Sí vimos un montón de milagros, como gente que se sana de cáncer, sida, paralíticos levantarse de la silla de ruedas. Pero ese no es el pilar del evangelio, sino el amor de Jesús por cada uno de los seres humanos, él dio su vida para que tengamos vida eterna", indicó.

Pérez, explicó que hay diversas ramas de la religión: "En mi caso pertenezco a la institución de la Iglesia Evangélica Filadelfia, pero hay diferentes denominaciones como hermanos libres, bautistas y pentecostales, esas son las ramas más conocidas. Hay diferencias dogmáticas y de doctrina, pero en esta fecha y en el evangelio tenemos una unidad".

"Creemos en la misma biblia, nada más que tomamos 66 libros que fueron aprobados por el canon de Israel en el año 70. Y en el 300, después de Cristo, hubo un concilio de los 70 ancianos donde hubo unos seis libros de la Iglesia Católica que no fueron aprobados, entonces tampoco usamos esos, son apócrifos. Sí utilizamos los libros canónicos, pero es la misma biblia", indicó.

Las iglesias llevan a cabo celebraciones los domingos, mientras que durante la semana hacen reuniones de oración y estudios bíblicos. A su vez, realizan un "trabajo social" con niños, adolescentes y jóvenes; y muchas cuentan con roperos comunitarios, merenderos y ollas populares durante el invierno.

Pérez sostuvo que hoy en día hay mayor conocimiento de la religión, ya que en los últimos años fue creciendo exponencialmente: "El evangelio se fue desarrollando cada vez más, según las estadísticas nacionales hay casi 18% de creyentes evangélicos. Quizás las generaciones pasadas sí sufrieron (prejuicios), pero en mi caso tengo 39 años y no sufrí tanto esa diferencia. Tenemos entre 200 y 250 iglesias evangélicas en la ciudad de Santa Fe y en la provincia estamos arriba de las 3.000, y quizás haya unos 70.000 fieles en la ciudad".

evengelimos religión santafesinos.jpg

Y añadió: "La mayoría de las personas grandes salieron de la Iglesia Católica y abrazaron el evangelio y muchas de las generaciones más jóvenes son hijos de evangélicos, aunque son los menos. La primera iglesia evangélica cumplió 100 años, por lo que comenzó a predicarse por el 1920, pero la mayor fuerza arrancó después de 1950".

"Como Iglesia tratamos de expresar el amor de Jesús en nuestra generación y sociedad. Amamos nuestra ciudad y nuestra Nación y creemos que el único camino es Jesucristo, él mismo dijo «yo soy el camino, la verdad y la vida». Nuestra proclamación, nuestro anuncio es hacia todos los ciudadanos, que puedan volver sus corazones a Dios. El mundo está con mayor caos porque aleja su corazón de Dios. Dios existe, solamente que el hombre le da la espalda todos los días, Dios sigue con los brazos abiertos esperando que el hombre se arrepienta y vuelva su corazón a él", cerró.

