Qué pasa con la RTO y los seguros vehiculares después del DNU que oficializó Milei

El DNU no sacó la obligatoriedad de la Revisión Técnica vehicular

Este cambio apunta principalmente a descentralizar los trámites para que no solo se puedan hacer en esas oficinas sino que además se gestionen de forma online en la Dirección Nacional o de manera remota.

En el desglose de esa descentralización se plantea además la reducción de trámites y requisitos necesarios para realizar un traspaso de dominio, eliminando la necesidad de presentar el título de propiedad en formato físico y la libertad de circulación. Esto último es lo que generó confusión ya que establece que la cédula de identificación, la licencia de conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles.

Pero lo cierto es que el decreto no modificó la Ley Nacional de Tránsito, por lo que la Revisión Técnica Obligatoria y el seguro automotor siguen siendo obligatorias para circular. "No se modificó la Ley 24.449 de Tránsito. Esa es la norma que exige la RTO que no fue alterada por este DNU y tampoco el seguro", explicó a Rosario3 el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, Sebastián Kelman.

Controles en ruta agencia provincia seguridad vial apsv 1.jpg

De acuerdo a lo que señala al respecto el jefe de Estado, el decreto "destrabará el andamiaje jurídico opresor" que impidió el crecimiento económico de Argentina.

La visión de una especialista

En diálogo con La primera de la tarde (Radio 2), la doctora Mónica Sticconi se refirió a la medida incluida en el DNU de Javier Milei y explicó: "El DNU modifica el artículo 22 del anterior régimen jurídico del automotor y hace mención que la cédula, el último comprobante de pago de patente y la licencia son los únicos exigidos para circular pero eso ya lo decía el anterior régimen".

Sobre la misma línea, profundizó: "Eso siempre se complementó con la Ley Nacional de Tránsito del año 1994 hasta el día de hoy que indica en el artículo 68 que se exige un seguro obligatorio para circular y en el 34 que legisla sobre RTO".

"El DNU transcribe el artículo 22 viejo y lo deja igual en esa parte, no se modifica la documentación para circular. Licencia, cédula, seguro obligatorio, revisión técnica y comprobante de pago de patente. Por el momento, la RTO sigue siendo obligatoria porque no se modificó ni derogó la Ley Nacional de Tránsito", concluyó.

