La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

La Universidad Nacional del Litoral ( UNL ) de Santa Fe ya tiene nuevas autoridades: Laura Tarabella fue electa como rectora , convirtiéndose en la primera mujer en conducir la casa de estudios en sus 106 años de historia .

Se trata de Laura Tarabella, quien era decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), profesora de Geografía, especialista en Problemáticas Sociales de la Geografía y docente-investigadora. Encabezó una fórmula junto a Liliana Dillon , decana de la Facultad de Ciencias Económicas, como vicerrectora para el período 2026-2030 .

La elección se concretó este jueves en una jornada histórica de la Asamblea Universitaria, donde Tarabella obtuvo 243 votos a favor, con tres votos en blanco y uno anulado, consolidándose así al frente del Rectorado.

Tarabella habló del presente de la UNL

En una entrevista previa, Tarabella había señalado algunos de los desafíos que enfrenta la universidad: “Hace dos años consecutivos que no tenemos presupuesto y funcionamos con el presupuesto del año anterior y eso trae mayores inconvenientes porque no permite que uno pueda planificar”, afirmó, al hablar de la situación financiera y sus efectos sobre la planificación académica.

También advirtió sobre la pérdida de “masa crítica de calidad” en el cuerpo docente debido a atrasos salariales, lo que, según dijo, lleva a muchos profesionales a anticipar su jubilación o retomar actividades fuera del ámbito académico.

Acerca del hecho histórico que significa su elección, Tarabella sostuvo que “hay un proceso de feminización de la matrícula en todas las carreras… en ciencias médicas la mayoría son mujeres, en ingeniería, por ejemplo —que históricamente fue una carrera masculinizada—, en algunas también están siendo más mujeres con relación a los varones”, y remarcó que eso posibilita una reconfiguración en el liderazgo y la dirección de la institución.

Antecedentes académicos

Laura Tarabella nació en San Vicente, Santa Fe, y llegó a la ciudad de Santa Fe en la década de 1990 para estudiar Profesorado de Geografía en la misma universidad que ahora dirigirá. Tras recibirse, se especializó en Problemáticas Sociales de la Geografía y desarrolló toda su carrera dentro de la UNL como docente, investigadora y en diversos cargos de gestión académica.

Entre sus antecedentes se destacan roles como directora de Enseñanza de Grado y Pregrado (2001-2016), directora de la carrera de Geografía (2006-2016), consejera directiva de la FHUC (2014-2018), secretaria académica de la UNL (2016-2017) y dos mandatos como decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias (2018-2025).