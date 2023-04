"¿Qué sabemos con certeza del futuro?, que lo que parece imposible, pueden ocurrir"

En este contexto Sebastián Bortnik expresó: “Sin lugar a dudas va a haber muchos cambios producidos por la Inteligencia Artificial. De todas maneras, creo que el debate tiene que ser sobre cómo vamos a incorporar al IA en nuestra sociedad y no enfocarnos tanto en si estamos a favor o en contra. Es poco útil estar en contra de la IA. Puede ser mas interesante pensar que hay ciertas formas de incorporarlas que nos van a servir y ciertas formas de incorporarla que nos van a hacer mas daño. Es muy importante hacerse las preguntas correctas, buscar el enfoque correcto, y no volvernos tecnofóbicos y pensar que es un problema”.

Al respecto, D’Atri manifestó: “La inteligencia artificial va avanzando y nosotros vamos avanzando con la tecnología. Lo importante es estudiarla y trabajarla para que no nos tome desprevenidos. Hace poco vimos imágenes del Papa con inteligencia artificial que era un uso gracioso, el tema es si podemos interpretarlo como real o no. Creemos que el uso de la IA va a profesionalizar el trabajo pero para ello debemos estudiarlo, trabajarlo en las escuelas, no negarse y siempre avanzar para que su uso sea el más correcto”.

Por su parte, el diputado Sergio “Checho” Basile, impulsor del evento, expresó: “Las cosas que en algún momento pensamos que iban a ser algo del futuro, hoy ya están acá, a nuestra disposición, para el uso de todos. Nosotros venimos, desde hace varios años, trabajando en charlas para adultos, chicos, chicas y adolescentes, con el fin de concientizar sobre el buen uso de las herramientas tecnológicas, sobre todo, de las redes sociales y los posibles riesgos que se dan a través de esos canales de comunicación. Por eso reivindicamos estos espacios de debate que son realmente importantes porque nos permiten seguir nutriéndonos con información nueva y datos actuales que nos traen los especialistas en estas temáticas”.