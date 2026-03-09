Los delincuentes aparecieron súbitamente y asaltaron a un hombre que habría sido previamente marcado. Le robaron un morral que contenía cheques, dinero en efectivo y un teléfono celular. Todo el suceso fue observado por testigos —quienes denunciaron el hecho al 911— y registrado en las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

Violento asalto de motochorros a un hombre que salía de un banco en A. del Valle y Galicia

Este lunes a las 10.45 , en la esquina bancaria que forman las avenidas Aristóbulo del Valle y Galicia, en el barrio Villa María Selva de la ciudad de Santa Fe , un hombre fue asaltado por dos motochorros que le arrebataron un morral cuando salía de una sucursal de un banco privado.

Se llevaron dinero en efectivo, cheques y un teléfono celular, y escaparon a toda velocidad. Antes, durante y después de la ejecución del asalto, ambos motochorros quedaron registrados en varias cámaras de videovigilancia de la zona.

Denuncia

Los vecinos, peatones y automovilistas que se convirtieron en testigos involuntarios del violento robo a la víctima fueron quienes denunciaron de inmediato el suceso a los operadores de la central de emergencias 911.

Llegaron al lugar oficiales del Comando Radioeléctrico, que inmediatamente se abocaron a identificar a personas que pudieran brindar información sobre cómo ocurrieron los hechos, y además reportaron que el distribuidor del tránsito vehicular cuenta con un sistema integrado de al menos una decena de cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes deberían mostrar desde distintos puntos de vista la actividad de los delincuentes que asaltaron y robaron a la víctima.

Testigos e imágenes

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del asalto perpetrado por los dos motochorros a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y desde allí se comunicaron con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó identificar a la víctima, relevar testigos y secuestrar imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.