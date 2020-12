Qué vacunas llegarán a la provincia de Santa Fe y cuándo se podrá vacunar

"Recién en el mes de julio o septiembre habrá inmunidad generalizada tras la vacunación", manifestó Martorano en el programa Radiópolis que se emite por Radio 2, en Rosario, y que si bien Pfizer ya pidió autorización ante la Anmat y que comenzará a usarse en el Reino Unido este mes, a Santa Fe no llegaría esa variante anti Covid-19 (que debe mantenerse a –80 grados) sino la Sputnik V, también avanzada, que no requiere una cadena de frío tan intensa y cuidada.

“A Santa Fe llegaría la rusa y probablemente en marzo ya tengamos la de Oxford, que es más sencilla de trasladar porque la cadena de frío es la habitual de entre 2 y 8 grados y podríamos llevarla a toda la provincia”, afirmó.

Con respecto a la Sputnik, estimó que “el primero de enero vamos a estar preparados pero creemos que la vacunación será cerca del 15 y estará destinará a personal esencial, de salud y seguridad; mayores de 60 años, con prioridad a quienes están en geriátricos o instituciones; y personas de 15 a 59 años, con comorbilidades".

Por otro lado dijo que "la pandemia está y va a estar mucho tiempo entre nosotros y debemos tener en cuenta que si en enero damos la primera dosis, como son dos, en febrero sería la segunda. Y luego demora un mínimo de 14 días para la inmunidad, con lo que estaríamos hablando de marzo”.

Esa secuencia es solo para los primeros grupos de riesgo. En el tercer mes del año se sumarían las vacunas de Oxford y se avanzaría hacia el resto de la población. “Pero para tener inmunidad generalizada hay que llegar al 60 o 70 por ciento y eso será en julio o septiembre. No es para asustar sino para tener conciencia”, recalcó.

Martorano pidió a los santafesinos que mantengan los cuidados que requiere la crisis sanitaria. Reconoció que “el verano invita a salir y no está mal, de hecho estar al aire libre disminuye el riesgo de contagio pero eso no quiere decir que no hay que cuidarse”.